La presentadora dominicana Francisca mostró públicamente a su hija Raffaella tras dos meses de su nacimiento, el pasado 24 de julio.

Francisca posa en una sesión fotográfica junto a su pequeña bebé en compañía de su esposo, el empresario italiano Francesco Zampogna y sus dos hijos, Gennaro, de 4 años, y Franco, de uno.

La conductora del programa “Despierta América” abrió las puertas de su hogar en Miami para un reportaje de la versión estadounidense de la revista Hola! donde habló sobre su dinámica familiar luego de la llegada de su primera hija.

Puedes leer: Francisca comparte tierno momento: hermanos conocen a Raffaella

Para Francisca, la llegada de Raffaella es una oración contestada por la que se siente agradecida y feliz de tener hoy en sus brazos luego de ser una niña tan deseada. “Cuando me la dieron, no sabía qué hacer con ella, porque estaba acostumbrada a mi macho, mi varón, que uno lo agarra, lo tira, lo cambia como si nada. A ella yo no sabía ni cómo bañarla… No sé, fue muy raro, pero la miro y lo que siento no lo puedo ni siquiera poner en palabras, porque ha sido el mayor regalo”.

Francisco junto a su familia. Foto: Jesús Cordero de Hola! USA

La actriz afirmó que está viviendo un momento de plenitud al tener la familia que siempre imaginó. “Es la familia que siempre soñé. Creo que mucho mejor de lo que la soñé. Yo los veo y digo: ‘Dios mío, hace unos añitos yo era una muchachita que soñaba con estas cosas’.”

Al convertirse en madre de tres, la exreina de belleza señaló que su reto más grande es brindarle atención y tiempo por igual a sus hijos. “Eso es muy difícil, porque también tengo a Gennaro que tiene cuatro años, tiene otro tipo de necesidades. Franco es todavía un baby, también tiene otro tipo de necesidades, entonces la bebé también. Y tratar de dividirme entre darle a los tres el tiempo justo y la atención exacta por igual. Ese es uno de los retos más grandes y hasta a veces creo que es imposible”.

A semanas de regresar al programa, aseguró que está dedicada a tiempo completo a la maternidad, pero intenta no ser perfeccionista para evitar el sentimiento de culpa de cara a su retorno a las labores. “Estoy tratando es de botar un poquito el perfeccionismo. Lo más difícil de combatir cuando uno es mamá es la culpa, dejar la culpa a un lado y entender que también el trabajar en lo que a mí me gusta es un gran mensaje para mis hijos”.

¿Más hijos?

Aunque su esposo Francesco está de acuerdo con la idea de tener más hijos, Francisca dijo que “preguntar por más hijos a una mujer en posparto, eso es, como dicen en buen dominicano, ‘guayarte’ de una. Te va a decir: ‘¡Olvídalo. No, ya cerramos!’”.

Lee también: Francisca ya es mamá de tres: llegó Raffaella

Italia o República Dominicana

A pesar de que les encanta vivir en Estados Unidos, la familia no descarta la idea de mudarse a Italia o República Dominicana. “Nosotros siempre hemos pensado de cómo sería nuestra vida en Italia o hasta en República Dominicana. Porque es como ese sueño de irse por allá unos meses, con los niños, y que aprendan su idioma. Obvio que sí, lo hemos pensado”.

Agregó que “tal vez es un plan que podamos hacer en un futuro, por meses, para que nuestros hijos aprendan y absorban bien la cultura. Sería tanto en Italia como en República Dominicana, porque nosotros cuidamos mucho eso de que nuestros hijos hablan los tres idiomas. Aquí se come pasta, pero se come tostones. O sea, nosotros estamos muy enfocados en eso, en que nuestros hijos sean 50 y 50”.