Francisco Camacho, es ridícula su denuncia

Francisco Camacho, ministro de Deportes.-

Además de no lucir es ridícula su denuncia de que en la pasada administración se desembolsaron ocho millones de pesos para la remodelación de un complejo que no se hizo. Si el dinero para el complejo San José, de Mendoza, se esfumó no tiene más que recurrir a la justicia. Pero la denuncia no venía al caso.

Luis Abinader, presidente de la República

Es tan ambicioso el plan para recuperar los ríos Ozama, Yaque del Sur y otras fuentes hidrográficas, que lo mejor es esperar. Pero además con los muchos proyectos que de tiempo en tiempo se han anunciado. Si el proyecto, que forma parte del manejo integral de cuencas hidrográficas, se ejecuta siquiera en un mínimo porcentaje, pasará a la historia.

Jorge Pineda, artista plástico

Su muerte a los 62 años de edad representa una lamentable pérdida para el país y las artes plásticas. Desde temprana edad se consagró como uno de los más cotizados exponentes de los distintos géneros en que incursionó. Oriundo de Barahona sus obras engalanan galerías y colecciones privadas.