Franklin Mirabal revela 10 nuevas frases para animar a liceístas

Por quinta ocasión, el periodista y narrador deportivo Franklin Mirabal dio a conocer diez nuevas frases para animar a los Tigres del Licey durante la temporada de pelota invernal que comienza el próximo 27 de octubre.

En esta temporada motivará sus frases fuera de los grandes programas de radio y televisión y optará por ir a varios lugares específicos a presentar y hacer coro con sus ahora 70 frases.

El tour especial comenzó el pasado sábado en la popular academia de béisbol La Javilla, donde los niños disfrutaron de manera impresionante hacer coro con las frases de Mirabal.

A continuación las nuevas frases que se suman al repertorio de Mirabal:

1- Aquí manda el Licey

2- El fogón ta prendío.

3- El coro será azul

4- Lo gozao, nadie lo quita.

5- It´s Over, se acabó.

6- Así es que me gusta.

7- Soy grande, soy del Licey

8- El Licey es tu tormento.

9- Licey no coge presión.

10- Grítalo, soy Liceísta

«Estas frases son mi humilde aporte a la pelota invernal. No hay lugar que llegue que la gente no las coree, las disfrute, y eso incluye hasta fanáticos de los otros equipos», dijo Mirabal.

Y agregó: «Hay gente que dice que con frases no se ganan campeonatos. Es verdad, pero como yo no puedo batear, lanzar, ni correr, lo que me toca es alegrar a la gente, y ciertamente estas frases han impactado en todo el país».