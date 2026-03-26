Frente Amplio dice propuestas de empresarios atentan contra derechos de los trabajadores

Santo Domingo.–La coalición de izquierda Frente Amplio cuestionó la propuesta de reforma laboral del sector empresarial entre las que se destacan la eliminación del pago de la censantía, la ampliación de 3 a 6 meses el período de pruebas del primer empleo y la eliminación del plazo de 10 días para pagar las prestaciones laborales.

Efraín Sánchez Soriano, alto dirigente del Rente Amplio, calificó como una «contrarreforma regresiva» los planteamientos de las instituciones que integran los empresarios del país y afirmó que sus propósitos ponen en peligro derechos fundamentales de la clase trabajadora.

Señaló además que estas propuestas responden a una lógica de precarización del empleo y de debilitamiento de los mecanismos de protección de los trabajadores.

“La cesantía no es un privilegio, sino una garantía mínima frente al despido”, afirmó Efraín Sánchez Soriano, titular de la referida comisión de asuntos laborales del Frente Amplio y advirtió que su eliminación dejaría a los empleados en situación de total indefensión.

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Asimismo, consideró que extender el período de prueba afectaría especialmente a la juventud trabajadora, al fomentar condiciones laborales inestables sin garantías reales de permanencia. De igual forma, alertó sobre los riesgos de eliminar el plazo para el pago de prestaciones, lo que podría dar paso a prácticas abusivas y evasión de responsabilidades por parte de los empleadores.

Contrarreforma

El Frente Amplio denunció que estas iniciativas cuentan con respaldo en sectores del Congreso Nacional, lo que a su juicio refleja una desconexión entre la representación política y los intereses del pueblo trabajador.

Ante este panorama, la organización hizo un llamado a la unidad de las organizaciones sindicales, sociales y democráticas para enfrentar lo que definió como una ofensiva estructural en favor del gran capital al tiempo que instó a promover jornadas de orientación y movilización en los municipios y provincias del país.