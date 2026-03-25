El sector empresarial no tira la toalla sobre la modificación del Código Laboral.

Al reclamar que se vuelva a la mesa para discutir puntos no acordados es obvio que la Confederación Patronal de República Dominicana (Copardom) procura abordar el caso de la cesantía, que es su principal preocupación.

Pero los sindicalistas se niegan a volver a discutir e incluso han señalado que prefieren la no aprobación de la reforma laboral antes que modificar la cesantía.

La presidenta de Copardom, Laura Peña Izquierdo, basó su convocatoria del diálogo tripartito al indicar que falta completar el consenso con respecto a algunos puntos.

Alentada por unas declaraciones del presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, la representante del sector empresarial expresó que además de lo atinente a la cesantía quedan otros puntos que merecen discutirse.

Aunque el Gobierno ha advertido que la cesantía no será tocada, Pacheco indicó, sin embargo, que los empresarios y los sindicalistas deberían llegar a un acuerdo sobre el polémico punto.

La reforma laboral parece, por lo visto, que está condenada a esperar.

Si los empresarios no están dispuestos a tirar la toalla, los sindicalistas han demostrado que están decididos a no ceder ni siquiera un ápice con respecto a la cesantía.

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En tal sentido a los legisladores no les queda otra alternativa que tomar una decisión sin darles más largas a un proyecto cuya discusión se ha prolongado más de lo razonable.