Santo Domingo, RD. – Los constantes apagones eléctricos, el alza en el precio del pollo y las dificultades para el inicio del año escolar han provocado protestas en distintas zonas del país, lo que ha afectado la imagen del presidente Luis Abinader, según denunció el ingeniero Raúl Herrera, vice secretario de Energía de Fuerza del Pueblo.

Herrera citó una encuesta empresarial reciente que refleja una caída en la aprobación del mandatario, que habría bajado de un 68 % en diciembre de 2024 a un 38 % actualmente, tras la agudización de la crisis energética.

El ingeniero Raúl Herrera

“El pueblo está cansado. No puede dormir ni conservar alimentos, y esto genera protestas, algunas con quema de neumáticos”, afirmó.

El especialista en hidrocarburos responsabilizó al Gobierno por la falta de inversión y planificación en el sistema eléctrico, lo que —asegura— ha generado apagones más prolongados en medio de una intensa ola de calor.

También denunció que las pérdidas de las distribuidoras han aumentado del 30 % al 42 %, y el subsidio eléctrico se disparó de 500 millones de dólares en 2020 a 1,700 millones en 2024.

Herrera advirtió que, si no se toman medidas urgentes, el país podría enfrentar una crisis social similar a la vivida en 1984 por el alza de los productos básicos.