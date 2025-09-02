Santo Domingo.– El vicepresidente y coordinador político de la Fuerza del Pueblo (FP), Radhamés Jiménez Peña, advirtió que el país atraviesa “momentos de desesperación” a causa de los accidentes de tránsito, la violencia y el deterioro de la salud mental, problemas que calificó como una “desgracia nacional” y que requieren medidas urgentes para evitar un mayor recrudecimiento.

El dirigente político señaló que la sociedad dominicana está “conmocionada” por la frecuencia de hechos trágicos, citando como ejemplo el reciente accidente en la provincia La Altagracia, donde murieron seis personas y varias resultaron heridas.

“Ese es solo uno de los tantos siniestros que acontecen a diario en el país, donde todos los años pierden la vida más de 3 mil personas”, enfatizó.

Jiménez Peña también alertó sobre el incremento de los problemas de salud mental y la gran cantidad de personas que deambulan por las calles.

“El país está atravesando por una situación calamitosa en materia de salud mental, según estudios publicados cerca del 20% de la ciudadanía padece algún tipo de situación mental, y no se observa cuáles son las iniciativas reales que se están tomando para combatir ese flagelo que va en aumento, y se refleja en la gran cantidad de hechos de sangre que se registran a lo largo y ancho de la geografía nacional”, expresó el exprocurador general de la República.

En ese sentido, exhortó al Gobierno a tomar acciones concretas para fortalecer los vínculos familiares y ampliar la cobertura en salud mental. Propuso la creación de centros especializados en distintas localidades y la inclusión de este tipo de atención en los seguros de salud.

Jiménez Peña lamentó además los recientes casos de violencia intrafamiliar que han estremecido al país.

“Es muy evidente el desamor que impera en el seno familiar, la rivalidad, indiferencia y el distanciamiento aun estando todos en una misma vivienda. Todos estamos sorprendidos por los sucesos acontecidos en el país, de verdad que son hechos que laceran el alma ver como un padre ahorca su niño de apenas 11 meses y luego se quita la vida, pero también ver una madre asesinar a sus tres hijos y luego quitarse la vida, y si seguimos mencionando la lista es inmensa. Entonces, ante todas estas situaciones el país debe despertar y cambiar de rumbo”, manifestó el vicepresidente de la FP.