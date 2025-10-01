Santo Domingo- En la apertura de la Décimo Sexta edición del RD Fashion Week, Melkis Díaz presentó su más reciente propuesta: Allure, una colección que celebra la fuerza, la elegancia y el magnetismo de la mujer moderna.

Allure se distingue por su riqueza textil y la maestría en la confección. Encajes bordados en pedrería, mikados de impecable estructura, brocados de inspiración clásica y la fluidez etérea de los chifones se convierten en protagonistas de esta propuesta. Cada tejido fue seleccionado para exaltar la feminidad y crear un equilibrio entre lo sofisticado y lo sensual.

La paleta cromática de la colección refleja un recorrido emocional que va desde la pureza y delicadeza de los blancos, nudes y rosados pasteles, hasta el brillo sofisticado de los dorados y plateados, culminando con la fuerza apasionada del rojo vino y la intensidad atemporal del negro.

Con siluetas fluidas, cortes estratégicos y acabados de lujo, Allure se erige como un tributo a la mujer que seduce con su seguridad y deslumbra con cada detalle.

“Cada pieza de Allure está pensada para transmitir poder y encanto. Es una colección que invita a la mujer a brillar en todas sus facetas, desde la sutileza hasta la grandeza”, expresó Melkis Díaz.

El desfile inaugural de Allure marcó el inicio de RD Fashion Week 2025, que se llevará a cabo del 1 al 4 de octubre en el Hotel Marriott Piantini, Santo Domingo, consolidando una vez más a la República Dominicana como escenario de referencia en la moda latinoamericana.