Gobierno e Iberostar impulsan acciones para restaurar arrecifes y manglares

Santo Domingo.- El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales firmó un acuerdo de colaboración con la cadena hotelera Iberostar Hotels & Resorts para proteger y restaurar ecosistemas costeros y marinos en zonas turísticas del país.

El memorando abarca áreas de Bávaro y Bayahíbe, así como el municipio de San Felipe de Puerto Plata, donde se implementarán acciones enfocadas en la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos naturales.

La iniciativa responde a la necesidad de intervenir zonas de alto valor ecológico que enfrentan presión por el desarrollo turístico, mediante una alianza público-privada orientada a reducir impactos ambientales y recuperar ecosistemas.

Entre las principales acciones se incluyen la protección de arrecifes de coral y manglares, programas de educación ambiental, manejo adecuado de residuos y la promoción de prácticas sostenibles en el sector turístico.

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El ministro Paíno Henríquez destacó la importancia del acuerdo, valorando la disposición conjunta para avanzar en la protección de los recursos naturales.

Por su parte, Gloria Fluxà, vicepresidenta del grupo, subrayó que la colaboración es clave para lograr un impacto positivo y sostenible en los ecosistemas y las comunidades. La cadena hotelera impulsa estas acciones a través de su iniciativa “Wave of Change”, con la que desarrolla proyectos como viveros de coral, un laboratorio marino y la siembra de miles de manglares para fortalecer la biodiversidad.

El acuerdo también establece mecanismos de seguimiento y coordinación técnica, garantizando la ejecución efectiva de las medidas en las zonas priorizadas del país.