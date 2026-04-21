UASD celebrará Semana Cultural Bibliotecaria con varias actividades

Santo Domingo.– La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) dio inicio a la Semana Cultural Bibliotecaria, en el marco de la conmemoración del Día Nacional del Libro y del Bibliotecario.

La actividad se desarrolla del 20 al 23 de abril, organizada por la Biblioteca Pedro Mir y sus Servicios Bibliográficos, bajo el lema “Cultura, Conocimiento e Inspiración”.

El acto de apertura estuvo encabezado por el vicerrector administrativo Ramón Desangles Flores, junto a autoridades de la biblioteca, e incluyó presentaciones artísticas de grupos culturales de la universidad.

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Comunidad universitaria

Durante la jornada se realizan exposiciones de libros, charlas presenciales y virtuales, paneles y conversatorios, con el objetivo de fortalecer el interés por la lectura y el saber en la comunidad universitaria.

Uno de los temas centrales abordados fue la salud mental, a través de la conferencia impartida por el licenciado Puro Cándido Blanco Genao, quien destacó su importancia en la vida cotidiana. El especialista explicó que la salud mental va más allá de la ausencia de trastornos, ya que implica bienestar, equilibrio emocional y una relación armoniosa con el entorno social.

En ese sentido, citó a la Organización Mundial de la Salud (OMS), que define la salud mental como un estado de completo bienestar físico, mental y social.

El programa también incluye temas como cultura dominicana, innovación en bibliotecas, uso ético del conocimiento e intercambio de libros, y concluye el 23 de abril con la celebración del Día del Bibliotecario.