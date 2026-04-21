Santo Domingo.- Para la tarde de este martes se prevé un incremento significativo de las lluvias en distintas provincias del país, debido a la incidencia de una vaguada ubicada al noroeste del territorio nacional, en combinación con la proximidad de un sistema frontal, informó el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

El organismo explicó que estas condiciones generarán aumentos nubosos acompañados de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sin concentrarse en una sola región, sino con impacto en un amplio grupo de demarcaciones.

Detalló que las lluvias se estarán registrando en La Altagracia, El Seibo, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Monte Plata, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Hermanas Mirabal, La Vega, Santiago, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Dajabón, Santiago Rodríguez, Independencia y Elías Piña, y que podrían extenderse durante la noche hacia zonas cercanas.

En cuanto a las condiciones previas, Indomet indicó que desde horas de la mañana se han producido lluvias dispersas en sectores de la costa caribeña, así como en Samaná y María Trinidad Sánchez, producto del arrastre de humedad provocado por el viento del sureste.

El Centro Nacional de Pronósticos mantiene en alerta meteorológica a las provincias San José de Ocoa, Monseñor Nouel, Elías Piña, San Juan, Dajabón y La Vega, ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como posibles deslizamientos de tierra.

Las temperaturas continuarán calurosas durante el día, especialmente en horas de la tarde, debido a la incidencia del viento del sureste.

Indomet exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales y seguir las recomendaciones de los organismos de protección civil, ante posibles variaciones en los niveles de alerta en las próximas horas.