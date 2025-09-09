Santo Domingo.- En un ambiente cargado de entusiasmo y valores comunitarios, la Fundación Macarrulla dejó inaugurada la Copa Macarrulla 2025, un torneo provincial de béisbol infantil que reúne a ocho equipos del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, con el propósito de abrir más oportunidades a los niños a través del deporte.

La competencia, que se juega en la categoría de 11 y 12 años, busca fomentar la disciplina, la integración y el sano entretenimiento. Los partidos continuarán este próximo fin de semana en diferentes campos de béisbol de la provincia y concluirán el domingo 14 de septiembre.

La ceremonia de apertura se celebró en el Estadio Juan José Carmona, del Club La Javilla, con la participación de los equipos Steven Baseball Team, Pichulo Team, Team Élite, Luis Dipré Baseball Academy, Pimentel Baseball Academy, Academia de Béisbol Robles, Isabelita Baseball y La Javilla Club.

Lisandro Macarrulla, presidente de la Fundación que auspicia el torneo, pronunció las palabras centrales recordando con emoción sus años de juventud cuando participaba activamente en distintas disciplinas deportivas. Exhortó a los niños y jóvenes presentes a cultivar la disciplina y el entusiasmo como base de su crecimiento personal y deportivo.

“El deporte enseña que la disciplina, la organización y el esfuerzo físico y mental no solo abren puertas en el terreno de juego, sino en todas las áreas de la vida. Ese será siempre el principal insumo del éxito. A ustedes les digo: no pierdan nunca el entusiasmo, porque ese espíritu los puede llevar muy lejos”, expresó

De su lado, el exjugador de Grandes Ligas Daniel Cabrera, invitado especial de la inauguración, compartió un emotivo mensaje con los jóvenes peloteros. Recordó que, al igual que ellos, hace muchos años también estaba persiguiendo sus sueños desde los campos de béisbol, con la ilusión de llegar a lo más alto.

“Yo estuve donde ustedes están hoy, soñando con alcanzar grandes metas. El éxito en el béisbol y en la vida solo se logra con disciplina. Escuchen y respeten siempre a sus padres, a sus coaches y a sus entrenadores, porque ellos son quienes les guían por el camino correcto”, expresó Cabrera.

La invocación religiosa estuvo a cargo de Griseline Solaris y Noemí Batista, de la Comunidad de Emaús de la Iglesia San Juan de Ávila, quienes elevaron oraciones por la protección y el éxito de todos los participantes.

El atleta juvenil Luis Sánchez, de la Academia de La Javilla, encabezó el juramento deportivo, comprometiendo a todos los equipos a competir con entrega, respeto y juego limpio.

El lanzamiento de la primera bola estuvo a cargo de la familia Macarrulla, con Lisandro José como lanzador, Víctor Macarrulla como bateador y Lisandro Antonio como receptor, en un gesto simbólico que selló el inicio del torneo.

La apertura estuvo marcada por la solemne interpretación del himno patrio a cargo de la Banda del Ejército de República Dominicana, dirigida por Báez Fajardo.

La “Copa Macarrulla” forma parte del compromiso de la Fundación con el deporte infantil y el fortalecimiento de los lazos comunitarios, promoviendo actividades que impacten de manera positiva en las nuevas generaciones.