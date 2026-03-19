PLD rechaza fusión de ministerios de Educación y advierte sobre retroceso en la calidad educativa

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) rechazó ayer de manera categórica el proyecto de ley que busca fusionar los ministerios de Educación (Minerd) y de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), argumentando que la iniciativa no responde a las verdaderas necesidades del sistema educativo nacional.

En tal sentido, el secretario general de la organización, Johnny Pujols, señaló que la administración actual no ha presentado un argumento sólido que demuestre cómo esta unión administrativa se traduciría en una mejora real de la enseñanza.

«No hay ninguna justificación para fusionar dos ministerios que tienen un papel tan distinto en el contexto de la República Dominicana», puntualizó el dirigente peledeísta.

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Por su parte, Zoraima Cuello, vicepresidenta del PLD, lamentó que la agenda pública esté ocupada por el debate de una fusión institucional en lugar de abordar la crisis de aprendizaje.

«Lamentamos que en el país exista un debate sobre dicha fusión, cuando aquí de lo que se tendría que estar hablando es de analizar la calidad educativa», expresó Cuello.

La entidad política llamó a la sociedad y a los sectores vinculados al magisterio nacional a rechazar esta propuesta, al considerar que la prioridad nacional debe ser elevar el nivel académico de los estudiantes y profesores dominicanos, así como la investigación científica.

El pasado año, el Poder Ejecutivo sometió al Congreso Nacional, mediante el Senado, un proyecto de ley para dicha fusión, iniciativa que ha generado rechazo en sectores como la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), alegando que su único propósito es reducir la inversión en educación.

Al participar, al igual que Pujols, en el almuerzo semanal del Grupo Corripio, la vicepresidenta del PLD sostuvo que, para mejorar verdaderamente la educación, se debe invertir y priorizar el talento humano.

Johnny Pujols, secretario del PLD, habló de la fusión de la educación en el almuerzo del Grupo Corripio.

Educación

“La iniciativa es un retroceso real en los aspectos educativos. Los indicadores del Ministerio de Educación muestran, primero, que tenemos menos estudiantes en las escuelas y no se ha alcanzado la cobertura de 2019-2020. Pero lo que es todavía peor: los indicadores de abandono también se han incrementado en 2024-2025”, externó.

Cree que otro punto que debe generar preocupación en las autoridades y la sociedad, en sentido general, es que los jóvenes están saliendo de manera más agresiva de las escuelas.

“La tasa de repitencia también ha subido; los jóvenes están repitiendo más que antes de la pandemia, y ni hablar de los demás indicadores relacionados con los aspectos de calidad educativa”, manifestó Cuello.

Dijo que, a pesar de que el país tiene asignado el 4% del PIB para la educación, no se ha mejorado la cobertura, no se han incrementado las aulas y no han mejorado los indicadores fundamentales.

“Por lo tanto, el gobierno ha dado muestras de un gran caos en este sentido. A pesar de que están hablando de una meta de duplicar el Producto Interno Bruto (PIB) al 2036, el talento humano es fundamental”, expresó.

Cuello agregó que el país ha retrocedido siete posiciones en el ranking global de innovación.

Danilo Medina no se reunió con Abinader

El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) desmintió ayer de manera tajante las versiones que circulan sobre un supuesto encuentro privado entre el presidente de la organización, Danilo Medina y el jefe de Estado Luis Abinader.

En las redes sociales han circulado rumores de que ambos políticos sostuvieron una reunión política.

Contrario a eso, Pujols sostuvo que el presidente del PLD maneja una agenda de “cara al sol” y con total transparencia.

“Quiero aprovechar para desmentir categóricamente aquellos que han querido decir que Danilo Medina se ha reunido con alguien a escondida”, expuso.

Según el dirigente peledeísta, las reuniones que ha tenido el exmandatario es preocupado por el bienestar del pueblo dominicano, pero también, que han sido publica tanto con el presidente Luis Abinader como con dirigentes peledeístas”, manifestó Pujols al participar en el almuerzo semanal de los medios Corripio.

“Nosotros no andamos por detrás reuniéndonos que nadie, el PLD va a presentar su propio candidato, y por lo tanto nosotros no nos vamos a prestar ser auxiliar de ninguna otra organización”, agregó Pujols.