Santo Domingo. – Dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) afirmaron que la organización ha realizado procesos de autoevaluación y autocrítica sobre su paso por el poder, al tiempo que defendieron los resultados de sus gobiernos y señalaron retrocesos en la actual administración del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Durante el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, en el que participaron Johnny Pujols, Margarita Pimentel y Luis Reyes, los dirigentes del PLD respondieron a cuestionamientos sobre qué haría distinto el partido si regresa al poder en 2028.

Al respecto, Pujols aseguró que el partido ha llevado a cabo ejercicios internos de revisión tras salir del gobierno.

“El PLD sí ha hecho procesos de evaluación y autocrítica, sí, en el marco de los dos congresos, en el noveno y en el décimo congreso… una práctica en la metodología en lo que nosotros le llamamos teoría del partido, que es el bochismo, crítica y autocrítica. Es decir, que nosotros nos sometemos a la consideración de los compañeros que hacen una evaluación profunda del resultado electoral y de otros aspectos, incluso evaluamos las razones por las que salimos del poder.”

Johnny Pujols, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD)./ Foto: José de León

Defensa de su obra de gobierno

Los dirigentes sostuvieron que, pese a reconocer fallas, el balance de sus gestiones es positivo.

“En términos generales, el PLD se siente profundamente agradecido, orgulloso de su obra de gobierno. Primero, porque es reconocido por toda la sociedad dominicana. Cuando usted pregunta, ¿cuál es el partido que mejor ha gobernado? 67 a 30 y pico el PLD. ¿Cuál es el presidente que ha hecho mejor obra de gobierno? el presidente Danilo Medina”, expresó Pujols.

Agregó que, existen razones para valorar positivamente el desempeño de la organización en el poder.

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Críticas a la gestión actual

El secretario general del PLD planteó que el país atraviesa un período de retrocesos y estancamientos, citando como ejemplo el sector eléctrico.

“Estamos viviendo un momento de muchos retrocesos que se expresan de manera fáctica en indicadores, como por ejemplo en el tema eléctrico. Las pérdidas hoy están igual que en el 2010. Nosotros acabamos de perder 15 años en República Dominicana, cuando en el 2019 estamos por debajo del 30%. Es un retroceso.”

Afirmó que, de cara al 2028, el partido tendrá que retomar temas que consideraban superados.

Margarita Pimentel /Imágenes José de León

“Un cambio consciente” para el país

De su lado, Margarita Pimentel consideró que el PLD debe volver al poder con una propuesta renovada, enfocada en la población.

“El pueblo dominicano necesita un verdadero cambio, pero un cambio consciente, preparado con planes, con propuestas para la gente que es para la que debemos gobernar, no para un grupito como es lo que está sucediendo en este momento.”

Asimismo, indicó que el partido combinará experiencia con renovación en su dirección política.

Propuestas y retos hacia el 2028

En tanto, Luis Reyes afirmó que el PLD está convencido de que lo hicieron bien, aunque no perfecto. “Ninguna obra humana es perfecta”.

Sostuvo que, al pasar balance de las ejecutorias del PLD, indicador por indicador, se observan progresos.

No obstante, indicó que el partido de la estrella amarilla trabaja en el diseño de un plan de gobierno con soluciones concretas, apoyado en equipos técnicos.

“Nosotros también estamos enfocados en tratar de diseñar un plan de gobierno para ofrecerle cosas novedosas a la población, novedosa en el sentido de soluciones. ¿Quién está pensando aquí en resolver el problema del tema eléctrico? ¿Cuántos partidos le dan seguimiento a todos los problemas relevantes a través de un gabinete técnico”, cuestionó.

Advirtió además sobre riesgos económicos y geopolíticos que podrían afectar al país, así como sobre la necesidad de mejorar la productividad y el crecimiento.

Luis Reyes /Imágenes José de León

Reyes también destacó avances en reducción de pobreza durante los gobiernos del PLD, valorando la continuidad de algunas políticas.

“Mire, el gobierno de Danilo Medina, avanzamos 14 puntos en la disminución de la pobreza. Y qué bueno que este gobierno le ha dado continuidad. Podemos tener diferencia en los métodos utilizados, pero han bajado de 25 a 18 a 17. Nosotros bajamos de 39 a 25.”

Finalmente, defendió el cumplimiento de propuestas durante la gestión del PLD.

“Yo lo invito a ustedes que revisen el plan de gobierno del año 2012 al 2016. No hay ningún gobierno que haya ejecutado de una manera tan íntegra lo que es una propuesta de gobierno como el gobierno del año 2012 al 2016, aproximadamente el 80% todo lo que se planteó en ese plan de gobierno, se ejecutó en mayor o menor medida.”

Los dirigentes coincidieron en que el PLD busca reposicionarse como una alternativa política con propuestas concretas, de cara a un eventual retorno al poder en 2028.