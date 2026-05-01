Gabriel Moreno el receptor de los Diamondbacks de Arizona | Foto: Kevin Sousa-USA TODAY

CHICAGO. — Los Diamondbacks de Arizona activaron el viernes al receptor Gabriel Moreno de la lista de lesionados de 10 días.

Moreno había estado de baja por una distensión en el oblicuo izquierdo. Estuvo en la alineación titular para el primer partido de la serie de fin de semana contra los Cachorros de Chicago.

“Tener a Gabby sano y en la alineación significa que somos un equipo diferente”, dijo el mánager de los Diamondbacks, Torey Lovullo. “Es la calidad de sus turnos al bate, cómo controla el juego de bases a la defensiva, cómo dirige el juego detrás del plato.

Así que no tengo nada en contra de los otros receptores, simplemente es muy dinámico y tiene muchas cualidades”.

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Los Diamondbacks también llamaron al lanzador zurdo Brandyn García de la filial Triple-A de Reno. El lanzador zurdo Philip Abner fue enviado a las ligas menores, y el receptor Aramis García fue designado para asignación.

García, de 25 años, tuvo una marca de 0-1 con una efectividad de 2.19 en 10 apariciones con Reno, ponchando a 18 bateadores en 12 1/3 entradas.

El año pasado lanzó para Arizona y Seattle, con una marca de 0-2 y una efectividad de 5.65 en 14 juegos. Fue adquirido por los Diamondbacks en el intercambio que involucró a Josh Naylor .

“García es una pieza clave en nuestro bullpen”, dijo Lovullo. “Y no solo batea contra zurdos. Tiene lanzamientos devastadores contra cualquier tipo de bateador. Y cuando está en racha, es impresionante. Ha estado lanzando muy bien. Todo lo que le pedimos que hiciera cuando se lesionó, lo ha ido resolviendo poco a poco”.

Moreno, de 26 años, batea para .275 con cinco carreras impulsadas en 13 partidos esta temporada. Se lesionó el 10 de abril contra Filadelfia.