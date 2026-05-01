Karl Towns es de los mejores pívots de la NBA y llegó vía cambio a los Knicks para construir el camino a un título.

En ocasiones, Karl Towns pareció ser el mejor jugador de los New York Knicks durante su serie de primera ronda contra los Atlanta Hawks. Los tres primeros partidos de la serie fueron un reflejo de la temporada regular, con el rol de Towns cambiando varias veces y los Knicks teniendo dificultades para integrarlo en su juego ofensivo habitual.

Pero una vez que KAT entró en ritmo al final del tercer partido, que Nueva York perdió, allanó el camino para que dominara el resto de la serie. El enfrentamiento contra los Hawks fue favorable para Towns desde el principio. Pero las dificultades de los Knicks para que entrara en ritmo de forma consistente, junto con sus respuestas y adaptaciones a cualquier estilo de juego, demostraron por qué este pívot está tan infravalorado.

Su defensa neutralizó a los Hawks en el Juego 1, sus pases los desmantelaron en el Juego 4 , hizo un poco de todo en el Juego 5, y solo necesitó anotar un gol de campo para lograr un triple-doble en el Juego 6. Si KAT mantiene este nivel de juego, especialmente su capacidad para brillar ante cualquier tipo de defensa, podría ser el momento de empezar a hablar de él como una potencial superestrella de la NBA.

Esto no significa que Jalen Brunson vaya a perder su título de «Rey de Nueva York», pero el pívot está demostrando su valía de maneras históricas. Towns hace historia en la franquicia de los Knicks en la victoria de Nueva York sobre los Hawks. Towns fue fundamental para la victoria de Nueva York sobre Atlanta, pero sinceramente, eso podría no reflejar la magnitud de su contribución para salvar la temporada de los Knicks.

Promedios de Karl Towns

El pívot logró dos triples-dobles contra los Hawks, en los partidos 4 y 6, lo que le dejó con un promedio de 18,7 puntos, 11,3 rebotes y 6,0 asistencias a lo largo de la serie. Según el equipo, eso lo convirtió en el único otro jugador de los Knicks, además de Walt «Clyde» Frazier, en registrar múltiples triples-dobles en los playoffs; los logró ambos en la misma serie.

El pívot anotó casi el 57% de sus tiros de campo en los seis partidos contra los Hawks, incluyendo un 44,4% de acierto en triples. Simplemente estuvo brillante. KAT ha demostrado tener hábitos ganadores que los críticos simplemente no pueden ignorar.

Towns conoce el escenario

Towns ha participado en las dos últimas finales de conferencia de la NBA y acaba de disputar la que posiblemente sea la mejor serie de su carrera contra los Hawks. En ese lapso de tres años, ha tenido tres entrenadores principales: Chris Finch, Tom Thibodeau y Mike Brown.

Y los aficionados, exjugadores, creadores de contenido, expertos, periodistas e incluso aquellos que reúnen todas estas características siguen dudando del deseo de ganar y la fortaleza mental del pívot.

Cada vez hay más pruebas de que, independientemente de lo que se diga de él fuera de la cancha, Towns seguirá haciendo lo que sea necesario para ganar partidos de baloncesto. Eso es todo lo que los aficionados de los Knicks pueden pedir razonablemente a cualquiera de sus jugadores.

El escrutinio al que se enfrenta Towns hace aún más impresionante que haya dado una lección magistral de adaptación contra los Hawks. Si logra ayudar a Jalen Brunson a llevar a los Knicks a un campeonato, silenciará para siempre a esos escépticos, independientemente de si encaja o no con sus intereses.