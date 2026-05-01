Rubén Rocha, bajo la lupa por presuntos vínculos con el narco

Rubén Rocha

Gobernador de Sinaloa

Aunque Estados Unidos no haya presentado las pruebas, en lo que se averigua el caso está en el ojo de la tormenta al ser acusado de supuesta vinculación con el narcotráfico. Junto a otros nueve funcionarios del estado mexicano, Washington lo ha vinculado con el cártel de Joaquín “El Chapo” Guzmán. Su suerte podría estar echada.

Paíno Henríquez, ministro de Medio Ambiente./Foto José de León

Paíno Henríquez

Ministro Medio Ambiente

La investigación que anunció sobre la supuesta operación de una estructura mafiosa en las ocupaciones en la zona de las dunas de Baní son para establecer responsabilidades. De la misma forma en que ha dado cuenta del operativo debe hacerlo para informar sobre los resultados. De ninguna manera la acción puede ser para salir de paso.

Gabriela Abreu

Diputada PRM La Vega

Al exigir explicaciones al Ministerio de Medio Ambiente sobre las intervenciones en Las Pirámides, Valle Nuevo, aclaró que su responsabilidad como legisladora es velar por la transparencia, la legalidad y la protección de los recursos naturales. Estimula cada vez que un congresista actúa de esa manera.