Gabriel Pagán: “Es importante mantener la autenticidad cuando se hace música”

Gabriel Pagán es de los rostros jóvenes de la música que ha apostado al merengue y ha logrado conectar con el público.

¿Qué no pasa ni pasará de moda en la industria de la música?

Yo considero que hay elementos que de cierta forma suelen mantenerse como atemporales y quizás algunos de ellos son: las buenas melodías. Melodías que son pegadizas, que la gente se acuerdan de ellos, porque son elementos claves dentro de la música en sentido general, y canciones con letras que de cierta forma tienen significado, profundidad, que conectan con emociones.

¿Harías algo en la línea de lo que exige el mercado, que no sea tu identidad musical?

Siento que es muy importante mantener la autenticidad cuando se hace música, ser fiel a uno mismo y mantener la esencia. Pero, también siento que es válido explorar e incorporar diferentes influencias y estilos musicales, que es lo que siempre he hecho desde un estilo firme, pero jugando siempre con fusiones.

Gabriel Pagán

¿Qué consideras le ven los artistas internacionales de otros géneros al merengue?

Como intérprete que he jugado y coqueteado con el merengue desde mis inicios, encuentran muchas cualidades positivas en éste, pues es muy contagioso, invita a bailar, y a disfrutar de la vida en general… En cierta forma porque pueden apreciar la energía, la pasión que se transmite cuando suena un buen merengue y el hecho de que el merengue haya perdurado a través del tiempo, y evolucionado, le da relevancia y capacidad de ser un género musical que se adapta a diferentes estilos.

¿En qué está trabajando Gabriel en este momento?

Me encuentro trabajando en lo que será mi nuevo sonido, estoy pasando por un proceso evolutivo transicional, donde sigo buscando un sonido que no he encontrado, pero me disfruto el proceso. Vienen mucha música y muchas colaboraciones.