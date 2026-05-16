Gallup: un traje a Collado

El que se detiene a leer con detenimiento los resultados de la última entrega de la firma Gallup llegaría a la conclusión de que se trata un traje a la medida para un determinado aspirante presidencial del oficialismo. Todos los escenarios internos y todas las situaciones de los demás partidos mayoritarios le favorecen, con la agravante de que no hay forma de desmentir estadísticas ofrecidas por la “prestigiosa” firma de investigación de opinión.

En todas las demás investigaciones que han salido a luz pública el joven Omar Fernández, de la Fuerza del Pueblo, siempre apareció entre los mejor valorados. ¿Qué hizo el muchacho que la Gallup lo relega en su propia entidad política, en cuanto a intención de votos, con apenas un 31.7%? Esa percepción ofertada lo podría sacar de competencia tanto dentro como fuera. Y se expone a dejar de ser el más joven con posibilidad de ser candidato presidencial por una de las organizaciones grandes. Automáticamente pasaría a ser David Collado de acuerdo a la Gallup.

Esa encuesta, sin que mucha gente se haya enterado, le hace un doble play a la Fuerza del Pueblo, porque no solo ofrece un número bajo a Omar, es a toda la organización, al otorgarle un 19.6, a pesar de haber obtenido un 29% en el certamen de 2024 y conjuntamente al PRD es de las pocas agrupaciones políticas que vienen sumando adeptos mediante las juramentaciones que hacen en diferentes puntos del país.

¿Qué hizo la FP para perder cerca de diez puntos desde las elecciones presidenciales de 2024 a la fecha?

Mientras se tumban los ánimos de la Fuerza del Pueblo, se levantan por las nubes los del PLD conun 19%, un empate técnico, con la intención inmediata de descartar cualquier posibilidad de alianza en dos partidos opositores que tienen la misma raíz y su sumatoria hace algún tiempo que sobrepasó al PRM, que recibe un 40% en ese estudio.

Es por ahí que anda el PRM, porque he visto otras que le dan un 38%. Donde se le va la mano a la Gallup es en el 63% que atribuye a Colladointernamente, muy por encima de Carolina Mejía,que es quien controla la estructura partidaria, pero contradictoriamente solo recibe un 21%.

David Collado olímpicamente triplica a Mejía. Pero al mismo tiempo envía un mensaje al PRM: “Con el 63 que yo tengo, soy el único que puede sacar a ese partido del fango, un 30%”. Aunque se observa la intención de tratar bien al presidente de la República, que no puede ser candidato, al otorgar un 51% de aprobación, está el dato en torno a la situación económica del país, donde el 63% de los dominicanos considera que la situación está muy mala. Esas variables siempre van de mano. Si unaestá en 63% la otra no puede, por razón de lógica, estar en 51%. Le corresponde un porcentaje mucho menor.

El que hizo esa encuesta parece un diseñador de moda, porque el traje está a la perfecta medida. No es solo porque se procura bajar el ánimo de un litoral y subir el de otro, sino porque aparece Gonzalo Castillo de puntero internamente en el PLD, a quien consideran algunos el hombre ideal para detener el crecimiento de Leonel Fernández.