Vuelve el Festival de Cine Fine Arts “Hecho en RD”

El Festival de Cine Fine Arts “Hecho en RD”, organizado por Caribbean Cinemas, se ha convertido en una de las plataformas más importantes para el fortalecimiento y la visibilidad del cine dominicano contemporáneo. Ahora regresa a finales de mayo e inicios de junio.

Desde su creación, este evento ha servido como un puente entre los realizadores locales y el público, ofreciendo un espacio exclusivo para exhibir películas nacionales antes de su llegada oficial a las salas comerciales, “Hecho en RD” representa una celebración del talento, la identidad y la evolución de la industria cinematográfica dominicana.

El festival nació en el año 2021. Tras el impacto de la pandemia del covid-19, Caribbean Cinemas decidió apostar por una iniciativa que ayudara a reactivar la industria local y devolviera el entusiasmo tanto a los cineastas como a los espectadores.

La creación del Festival de Cine Fine Arts “Hecho en RD” respondió precisamente a esa necesidad de reconstrucción cultural y comercial después de la pandemia, permitiendo que las producciones nacionales pudieran reencontrarse con su audiencia en un momento en que el entretenimiento presencial necesitaba recuperar fuerza .

El festival no solo impulsó el regreso del público a las salas, sino que también fortaleció la confianza de productores, directores y actores en el futuro del cine local.

Desde su primera edición, el festival se distinguió por presentar películas dominicanas inéditas, cortometrajes y conversatorios relacionados con la industria cinematográfica, consolidándose como una tradición dentro del calendario cultural dominicano.

Ahora se anuncia su edición 2026 con una cartelera atractiva y de primeras visualizaciones de lo mejor con lo que el cine dominicano habrá de marcar las pantallas en este tiempo. Un saludo a este evento.

Uno de los principales valores del festival ha sido su capacidad para destacar películas dominicanas antes de su estreno comercial. Muchas producciones encuentran en “Hecho en RD” una primera conexión con la crítica, la prensa y el público cinéfilo.

Otro aspecto importante ha sido la creación de espacios educativos y de intercambio profesional. Las charlas y conversatorios organizados durante el festival permiten que jóvenes cineastas y estudiantes conozcan más sobre áreas como actuación, dirección, crítica cinematográfica y producción audiovisual.