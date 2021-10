Gandhi y su profesor

Cuando Mahatma Gandhi estudiaba Derecho en Londres, un profesor de apellido Peters le tenía mala voluntad….pero, el alumno Gandhi nunca le bajó la cabeza y eran muy comunes sus encuentros.

Un día Peters estaba almorzando en el comedor de la Universidad y Gandhi venía con su bandeja y se sentó a su lado.

El profesor muy altanero, le dice:

«Estudiante Gandhi,

¡¡ usted no entiende !!

Un puerco y un pájaro,

no se sientan a comer juntos».

Gandhi le contesta:

-¡Esté usted tranquilo profesor,

yo me voy volando!»

y se cambió de mesa.

El profesor Peters lleno de rabia, porque entendió que el estudiante le había llamado PUERCO, decidió vengarse con el próximo examen…Pero el alumno respondió con brillantez a todas las preguntas.

Entonces el profesor le hace la siguiente interpelación:

-«Gandhi, si usted va caminando por la calle y se encuentra dos bolsas, una llena de sabiduría y otra de dinero, ¿cuál de las dos se lleva?»…

Gandhi responde sin titubear:

-«¡Claro que el dinero, profesor!»

El profesor sonriendo le dice:

-«Yo, en su lugar, hubiera agarrado la sabiduría, ¿no le parece?»

Gandhi responde:

-«Cada uno toma lo que no tiene, profesor».

El profesor ya histérico,

escribe en la hoja del examen: «IDIOTA» y se la devuelve al joven.

Gandhi toma la hoja y se sienta… Al cabo de unos minutos se dirige al profesor y le dice:

-«Profesor Peters, usted me ha firmado la hoja, pero no me puso la nota».

MORALEJA …..

Si permites que una ofensa te dañe… Te dañará…

Pero si no lo permites, la ofensa volverá al lugar de donde salió.

Por: Carlos Rodríguez