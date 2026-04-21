Santo Domingo.– Un total de 14,699 armas incautadas por el Estado fueron destruidas este martes por el Ministerio de Interior y Policía, en coordinación con la empresa Metaldom, como parte de las acciones para reducir la circulación ilegal y fortalecer la seguridad ciudadana.

Del total eliminado, 2,268 corresponden a armas de fuego —entre revólveres, pistolas, escopetas, rifles y artefactos de fabricación casera—, mientras que 12,431 son armas blancas, incluyendo cuchillos, machetes y puñales.

La destrucción se realizó durante la segunda jornada desarrollada en los últimos cuatro meses, en el marco de una estrategia sostenida para retirar de circulación armamento ilegal y evitar que vuelva a las calles.

La actividad fue encabezada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, junto a representantes de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, bajo la supervisión de la Comisión Interinstitucional para la Destrucción de Armas.

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“Este esfuerzo conjunto entre el sector público y privado demuestra que la seguridad ciudadana es una responsabilidad compartida. La destrucción de estas armas no solo reduce riesgos inmediatos, sino que también envía un mensaje firme de que en República Dominicana no hay espacio para la ilegalidad ni la violencia”, afirmó Raful.

La intervención se llevó a cabo en las instalaciones de Metaldom, en el Parque Industrial Duarte, donde el armamento fue previamente verificado por técnicos especializados para garantizar el cumplimiento de los protocolos de seguridad antes de su destrucción.

Por su parte, el director país de Metaldom, Fernando de La Vega, destacó el compromiso de la empresa con iniciativas de impacto social y ambiental.

“Tenemos un firme propósito de construir soluciones que transforman, y es lo que hacemos hoy en este gran patio de chatarra”, expresó.

La destrucción del armamento se realizó sin costo para el Estado, mediante un proceso de compresión que convierte las armas en chatarra, en cumplimiento del acuerdo suscrito entre las entidades en 2020.

Esta iniciativa responde a la Resolución MIP-RR-0008-2021, que crea la comisión interinstitucional encargada de regularizar y destruir armas incautadas o entregadas voluntariamente, con el objetivo de fortalecer la seguridad ciudadana y promover una cultura de paz.