Gasolinas y gasoil subirán RD$5 por galón esta semana

En el caso de la gasolina premium, el descenso fue más moderado, con una reducción de 3.93 %, al pasar de US$129.12 millones a US$124.04 millones durante el período analizado.

Santo Domingo.– El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que los precios de las gasolinas y el gasoil experimentarán un aumento de RD$5.00 por galón durante la semana del 14 al 20 de marzo de 2026, mientras que el Gas Licuado de Petróleo (GLP) y el gas natural se mantendrán sin variación.

De acuerdo con la institución, la decisión responde al comportamiento de los mercados internacionales del petróleo, afectados por tensiones geopolíticas en Medio Oriente, lo que ha provocado presiones en los costos de los combustibles.

Para reducir el impacto de estas alzas en los consumidores, el Gobierno anunció la aplicación de un subsidio de RD$1,189.8 millones, destinado a evitar que el incremento internacional se traslade completamente a los precios locales.

Precios vigentes

Con los ajustes anunciados, los combustibles se comercializarán a los siguientes precios:

Gasolina Premium: RD$295.10 por galón

RD$295.10 por galón Gasolina Regular: RD$277.50

RD$277.50 Gasoil Regular: RD$229.80

RD$229.80 Gasoil Óptimo: RD$247.10

RD$247.10 Avtur: RD$302.40

RD$302.40 Kerosene: RD$343.80

RD$343.80 Fueloil #6: RD$188.83

RD$188.83 Fueloil 1%S: RD$198.20

RD$198.20 GLP: RD$137.20 por galón (sin cambios)

RD$137.20 por galón (sin cambios) Gas natural: RD$43.97 por metro cúbico (sin variación)

El MICM señaló que estos precios fueron calculados tomando como referencia una tasa de cambio promedio de RD$60.93, según los datos publicados por el Banco Central.

Las autoridades indicaron que estas medidas buscan amortiguar el impacto de la volatilidad internacional en la economía dominicana y proteger el poder adquisitivo de los hogares.