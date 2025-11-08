Santo Domingo.– Los días 12 y 13 de noviembre, el Hotel Jaragua será sede de la GAT Expo República Dominicana 2025, un encuentro que reunirá en la capital a los líderes de la industria de juegos de azar, apuestas, tecnología y regulación de toda la región.

El evento apunta a impulsar la evolución y profesionalización del sector del gaming en el Caribe, así como a promover un ecosistema más competitivo y moderno.

La feria, organizada por GAT Gaming & Technology Expo, se posiciona como una plataforma clave de negocios, capacitación e innovación en América Latina, fomentando el cumplimiento normativo y nuevas oportunidades para inversores y operadores.

El CEO de GAT Expo, José Aníbal Aguirre, resaltó que escoger Santo Domingo como sede es “una decisión estratégica para conectar a la industria con un mercado en expansión, respaldado por un marco regulatorio cada vez más robusto”.

De su lado, la representante de GAT Expo en el país, Yamile Gutiérrez, señaló que esta edición “servirá como puente entre reguladores, empresarios y especialistas, promoviendo un sector más transparente, sostenible y orientado a la innovación”.

Durante las dos jornadas, los asistentes podrán participar en paneles técnicos, charlas especializadas y un amplio showroom, donde se presentarán las últimas soluciones tecnológicas y marcas líderes del mercado, creando un entorno óptimo para el networking y el cierre de alianzas.