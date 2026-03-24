Genao pide frenar populismo ante crisis global

Santo Domingo. – El senador por La Vega, Ramón Rogelio Genao, hizo un enérgico llamado a la clase política dominicana a dejar de lado el “populismo electoralista” y enfocarse en un plan de nación que garantice la estabilidad económica y social frente a los conflictos internacionales.

Durante su intervención en el Senado, el legislador advirtió sobre los riesgos de priorizar el impacto mediático y las redes sociales por encima de soluciones estructurales, señalando que esta práctica desvía la atención de los problemas reales que afectan a la población.

Genao insistió en que la coyuntura actual, marcada por tensiones en Medio Oriente y Europa del Este, exige responsabilidad, unidad y decisiones firmes.

En ese sentido, exhortó tanto al oficialismo como a la oposición a actuar con madurez política y evitar acciones que puedan afectar la paz social y los indicadores económicos del país.

El dirigente reformista también valoró el liderazgo del presidente Luis Abinader, destacando la necesidad de respaldar medidas que fortalezcan la estabilidad nacional en medio de un contexto internacional incierto.

Como parte de sus propuestas, presentó un Plan Preventivo de Contingencia enfocado en proteger tres áreas clave: economía, energía y alimentación. Entre las medidas planteadas figura la suspensión temporal de la Ley de Responsabilidad Fiscal hasta 2027, para facilitar la creación de un fondo de emergencia.

En materia energética, propuso declarar de alta prioridad el desarrollo de energías renovables, incluyendo la creación del fideicomiso HIDRO-RD para impulsar proyectos hidroeléctricos y sumar capacidad limpia al sistema eléctrico nacional.

Asimismo, planteó acelerar la instalación de parques solares con sistemas de almacenamiento y fortalecer la producción agropecuaria, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria ante posibles interrupciones en las cadenas de suministro global.

El senador concluyó su intervención llamando a la unidad nacional y al compromiso con el país, destacando que la actual coyuntura demanda decisiones responsables que permitan a la República Dominicana enfrentar con éxito los desafíos del escenario internacional.