Santo Domingo. El senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao, expresó fuertes cuestionamientos al fallo que interpreta la posibilidad de candidaturas independientes en la República Dominicana, al considerar que dicha decisión contradice el orden constitucional y podría generar complicaciones en la administración del sistema electoral.

El legislador explicó que el Congreso Nacional ya había abordado el tema mediante la aprobación de la Ley 20-23, iniciativa impulsada desde el Senado, por lo que entiende que no se estaba produciendo ninguna violación a la normativa vigente.

Genao sostuvo que la Constitución dominicana no contempla de forma expresa la figura de las candidaturas independientes, por lo que entiende que la interpretación realizada en la sentencia excede las funciones del órgano encargado de interpretar la Carta Magna.

“El fallo sí contraviene a la Constitución de la República. No se circunscribe a interpretarla; parece estar legislando y suplantando un poder definido constitucionalmente que es el Congreso”, afirmó el senador.

El dirigente reformista advirtió además que permitir una proliferación de candidaturas independientes podría provocar un escenario difícil de administrar para las autoridades electorales.

“Es necesario y administrable, además de que no es constitucional, tener una nómina infinita de candidatos presidenciales en un país que tiene 35 partidos”, expresó.

Genao señaló que, bajo ese esquema, podrían presentarse decenas de aspirantes a distintos cargos electivos, lo que complicaría la organización de los procesos electorales en el país.

En ese sentido, también cuestionó la capacidad de la Junta Central Electoral para manejar un sistema con múltiples candidaturas independientes.

“La Junta Central Electoral no está en capacidad de administrar un sistema con candidatos independientes”, afirmó.

Finalmente, el legislador hizo un llamado a la prudencia en el debate sobre el sistema político dominicano y defendió el modelo democrático vigente en el país.

“Tenemos una democracia de siete décadas, con alternancia y contrapesos. Es un sistema perfectible, pero que funciona”, concluyó