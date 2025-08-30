La Galería de Arte de Altos de Chavón anunció la apertura de la exposición “Solo Labarca”, del reconocido artista plástico venezolano Gerardo Labarca, la cual permanecerá abierta al público del 5 de septiembre al 5 de octubre de este año.

Labarca, una figura destacada en el arte contemporáneo, ha construido una sólida trayectoria internacional gracias a su capacidad para fusionar color, textura y simbolismo en obras que abordan la condición humana, la fuerza del retrato y la influencia de la cultura visual actual.

Sparkle Marilyn

Comenzó en los oficios más humildes, fregando platos, pero con disciplina y constancia fue ascendiendo hasta conquistar nuevos espacios de responsabilidad.

La oportunidad decisiva llegó cuando un cliente, impresionado por su entrega, le confió los pedidos para su nuevo restaurante, Pintxo, que se convirtió en un rotundo éxito.

Ese primer triunfo abrió paso a otros proyectos igualmente notables, como “Zumaia” y “Bar et Bœuf”, consolidando una trayectoria que, al igual que en su arte, se distinguía por la búsqueda de excelencia y la capacidad de transformar la experiencia cotidiana en algo memorable.

La muestra reúne una impactante selección de obras en técnicas mixtas sobre lienzo, en las que el creador explora con intensidad temas vinculados a la identidad, la estética contemporánea y la relación entre figura y color.

A.N.G.E.

Entre las piezas más destacadas se encuentran las series “Body”, “Dreamer” y “Chica”, además de obras icónicas como “Blind”, “White moth orchid”, “Pure 1.0” y “Red Peonies”.

El evento inaugural tendrá lugar el viernes 5 de septiembre a las 6:00 de la tarde, en la propia galería, con un programa que incluye la apertura de puertas, un espacio de bienvenida titulado “Meet the artist” y la introducción formal a la exposición, acompañada de servicio de bebidas, “finger foods” y ambientación musical especialmente seleccionada para enriquecer la experiencia.

El trabajo de Labarca se caracteriza por un uso innovador de técnicas mixtas sobre lienzo, donde combina pigmentos, texturas y materiales no convencionales para generar superficies vibrantes, cargadas de simbolismo y tensión visual.

Su estilo se distingue por una fusión entre lo figurativo y lo abstracto, en la que el color adquiere un rol protagónico: no solo delimita formas, sino que construye atmósferas emocionales que conectan con el espectador.

La identidad y la condición humana son ejes recurrentes en su obra, explorados a través de la figura y el retrato.

Blind

El artista dota a sus personajes de una fuerza expresiva que trasciende lo anecdótico, convirtiéndolos en símbolos de la memoria colectiva, de los deseos y de las contradicciones de la cultura visual contemporánea.

En esta exposición el artista invita al espectador a sumergirse en un universo multisensorial, donde la pintura trasciende el lienzo para convertirse en experiencia. Es un viaje estético que propone diálogo entre tradición y modernidad, intimidad y universalidad, sensibilidad plástica y discurso crítico.

Sus piezas han sido presentadas en prestigiosas salas de diversas ciudades y forman parte de colecciones privadas y corporativas de gran relevancia.

El horario de la Galería de Arte de Altos de Chavón es de 10:00 de la mañana a 9:00 de la noche, de lunes a sábado, permaneciendo cerrada los domingos.

Recorrido

A lo largo de su carrera Gerardo Labarca ha presentado exposiciones en ciudades de Europa, Norteamérica y América Latina, y su obra forma parte de colecciones privadas y corporativas que reconocen en su lenguaje pictórico una mirada fresca, contemporánea y profundamente humana.