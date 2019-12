fue fotografiado en un juego de los Yankees cuando era niño, que dice “Fanático de los Yankees hoy mañana para siempre”.

“Estoy aquí”, dijo. “Siempre he estado aquí”.

Cuando Cole, que se había afeitado la barba en la habitación de su hotel por un asistente de la casa club de los Yankees, abotonó su nueva camiseta número 45 de los Yankees, el manager Aaron Boone dijo con una sonrisa: “Se limpia bien, ¿no?”

Cole, que estaba acompañado por su esposa, Amy, y lucía el cabello peinado hacia atrás para enmascarar sus mechones, se le preguntó de inmediato qué lo hizo elegir a los Yankees.

“Porque era mi sueño”, dijo Cole. “Tuve una segunda oportunidad para perseguirlo y es la mejor organización, en mi opinión, en la liga. Aquí hay un proceso con el que [el gerente general] Brian [Cashman] habló y al que acaba de aludir hace un par de minutos, acerca de tratar de atraer a las mejores personas en cada posición para rodear a todos con la mejor oportunidad de tener éxito.

“Y no hace daño jugar para tu equipo favorito”.

Después de su último año de secundaria, Cole fue seleccionado por los Yankees con la selección Nº 28 del Draft MLB 2008. Según los informes, los Yankees planeaban ofrecerle a Cole un bono de firma de $ 4 millones, que estaba por encima de la cantidad recomendada. Finalmente, Cole decidió cumplir con su compromiso de asistir a la UCLA con una beca de béisbol, sin haber negociado nunca con los Yankees.

Cashman habló sobre la historia entre Cole y los Yankees, y señaló que siente que este es el momento adecuado para que Cole se una a la organización. Boone sabe cuánto significa para el futuro.

“Este es un gran día para nuestra franquicia”, dijo Boone, quien mencionó cuánto disfrutó conocer a Cole durante el proceso de negociación.

Después de su larga lista de agradecimientos, Cole mencionó cómo su padre fue a la escuela secundaria en Nueva York y se enamoró de los Yankees. Los jugadores favoritos de su padre fueron Willie Randolph y Mickey Rivers, que jugaron un papel en el amor de Cole por los Yankees.

No era ningún secreto que Cole era la principal prioridad de los Yankees, con informes de la franquicia que traía al jugador favorito del nativo de California que crecía, el ex Yankee Andy Pettite, para ayudar a sellar el acuerdo. El equipo también dejó que el campocorto Didi Gregorius caminara, ya que le dejaron en claro que iban detrás de Cole.

Yankees hicieron su tarea

KRISTIE ACKERT

Daily News Sports

El latón de los Yankees intentó hacer volar a Gerrit y Amy Cole. Al final, los Bombarderos hicieron la oferta más grande y más larga rápidamente en el proceso, que tomó alrededor de cuatro horas de negociaciones para lograrlo, para conseguir a Cole.

Pero empezaron con el pie derecho gracias al gerente de la casa club Lou Cucuzza. Además de un cuadro informativo sobre la organización y el área, los Yankees trajeron un par de botellas de vino especial de Masseto a su encuentro con la pareja en California.

Sopló el as lejos. No podía entender cómo el dirigente de los Yankees, Aaron Boone, conocía no solo su vino favorito, sino también la cosecha de su aniversario de bodas.

“Aaron trajo un par de botellas y en realidad una de las cosechas que trajeron fue exactamente la misma cosecha de la cena de aniversario que mi esposa y yo tuvimos en Florencia. Y entonces me puse un poco en mis talones”, dijo Cole ayer después de la conferencia de prensa.