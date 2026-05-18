Rafael López Aliaga impugna resultados electorales en Perú

Rafael López Aliaga

Candidato presidencial Perú

Antes que aceptar el escrutinio de la primera vuelta en las elecciones de su país se decantó por impugnarlo sobre la base de un supuesto fraude. Obtuvo un 11.9 % frente al 12.03 de Roberto Sánchez, quien llegó segundo detrás de Keiko Fujimori. Si contara con algún elemento, su queja fuera válida. Pero no tiene ninguno.

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Rafael Santos Badía

Ministro Educación Superior

Sus aclaraciones generan confusión sobre la fusión de los ministerios de Ciencia y Tecnología y de Educación para transformar el sistema de enseñanza, desde el nivel primario hasta el universitario. Con las vueltas que se le han dado al proceso a veces se tiene la impresión de que en verdad se explora otra fórmula distinta de la fusión de las carteras.

Antonio Guterres

Secretario general de la ONU

Que no le hagan mucho caso no significa que tenga que hacer mutis o refugiarse en el silencio. Como diplomático ha evadido las confrontaciones, sobre todo con las decisiones y amenazas del presidente Donald Trump. Pero diálogos como el que defiende frente a la crisis cubana parecen la salida más sensata.