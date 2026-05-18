La violencia de género golpeó con saña al Gran Santo Domingo la pasada semana, dejando una estela de dolor que va más allá de la pérdida de dos mujeres: cuatro niños inocentes huérfanos, que su crianza recaerá en manos del Estado o de familiares.

Dos jóvenes que no se conocían y vivían distantes una de la otra, aunque en el mismo municipio, tenían tres cosas en común: convivían con personas violentas, tenían la misma edad e igual número de hijos.

Se trata de menores de edad cuyas mentes, debido a su corta infancia, tal vez aún no logren asimilar la magnitud de la tragedia, pero que el tiempo, implacable como siempre, obligará a crecer con profundas interrogantes sobre el violento destino que les arrebató a sus madres.

Huérfanos

El caso más reciente es el de Indhira Carolina Beltré, de 33 años, quien se convirtió en la última víctima en el sector Las Toronjas, en Santo Domingo Este, dejando huérfanos a dos menores de edad.

Su agresor, Camilo Rodríguez, de 52 años, emprendió la huida tras el hecho, pero fue apresado horas después por la Policía Nacional en el sector Riviera del Caribe, a la altura del kilómetro 22 de la autopista Las Américas, gracias a una labor de búsqueda de la Policía Nacional.

Rodríguez utilizó un arma blanca para propinarle las heridas mortales a Beltré en distintas partes del cuerpo.

Esta tragedia según los residentes de la calle Duarte, Peatón 7, donde residía la pareja, pudo evitarse si las patrullas policiales hubieran acudido a tiempo cuando fueron llamadas.

Este horror se suma al ocurrido el pasado miércoles, donde Esmeralda Moronta de los Santos, también de 33 años, fue asesinada a tiros por su expareja en el sector Alma Rosa I, un hecho que arrebató de manera abrupta el sustento materno a otros dos niños, de apenas 10 y 3 años de edad.

Te puede interesar: Dos víctimas de violencia machista

La tragedia de Moronta de los Santos aconteció a plena luz del día, momentos después de que la joven madre saliera de la Unidad de Violencia de Género tras interponer una denuncia formal contra su agresor, confiando en un sistema que no llegó a protegerla.

El homicida, Omar Tejeda Guzmán, de 48 años, la persiguió hasta un colmado cercano a la fiscalía donde le disparó en dos ocasiones antes de quitarse la vida en el mismo establecimiento, engrosando la lista de hombres que deciden el destino de sus parejas y el futuro de sus hijos.

Este sangriento episodio ha conmocionado profundamente a la sociedad dominicana, reavivando el debate nacional sobre la urgencia de revisar los protocolos de seguridad y la efectividad real de la protección de la mujer.

Hoy, cuatro criaturas despiertan sin el amparo y la voz de sus madres, Esmeralda e Indhira.