La feria inmobiliaria que celebrará el Banco de Reservas en Madrid, España, desde el 22 hasta el 24 de este mes, va más allá de un encuentro comercial.

Se trata de garantizar la inversión, a tasas competitivas, de la comunidad dominicana en la península ibérica y otros países europeos en viviendas, solares, locales comerciales y otros sectores.

Las ferias inmobiliarias en el exterior, que ha fomentado el presidente de Banreservas, Leonardo Aguilera, han dado buenos resultados desde que fueron implementadas.

Con Banreservas los inversionistas no solo reciben asesoría técnica y financiera, sino la seguridad de que no serán estafados.

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El dominicano en España y en cualquier otro país merece, como cualquier otro inversionista, garantía de que sus capitales no se evaporarán, como se sabe que ha ocurrido con promotores inescrupulosos de proyectos inmobiliarios.