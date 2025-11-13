¿Qué Pasa?

Giannina Azar revela detalles del vestido que lucirá Miss RD 2025

Por
La reconocida diseñadora dominicana Giannina Azar ha develado los primeros detalles del vestuario que Miss República Dominicana lucirá en Miss Universo 2025, bajo la dirección y estilismo de Magali Febles.

Una pieza que promete robar todas las miradas por su majestuosidad, simbolismo y perfección artesanal. Se trata de un vestido de alta costura confeccionado completamente a mano, con más de 89 mil cristales de Swarovski cuidadosamente bordados sobre un delicado lienzo que da vida a un corte sirena, realzando la silueta femenina con elegancia y fuerza.

“Es un traje hecho a la medida, pensado para resaltar la esencia de la mujer dominicana: poderosa, radiante y con una energía que trasciende fronteras”, expresó Azar al compartir detalles de su creación.

La diseñadora, conocida por vestir a figuras internacionales como Beyonce, Jennifer López, Thalía y Gwen Stefani, vuelve a dejar en alto el nombre de la moda dominicana en una de las pasarelas más vistas del mundo.

El diseño, según explicó, representa el fuego que caracteriza al Caribe: la pasión, el movimiento y la luz que nacen de nuestras raíces. Cada cristal refleja la chispa del espíritu dominicano, mientras el corte y la estructura evocan fuerza, sofisticación y feminidad.

Con esta propuesta, Giannina Azar busca no solo impresionar al jurado del certamen, sino también enviar un mensaje de orgullo y trascendencia, reafirmando el talento creativo que distingue a la República Dominicana en la moda internacional.

El vestido será revelado oficialmente durante la gala de Miss Universo 2025, donde Jennifer Ventura promete irradiar fuego, elegancia y la inconfundible esencia de su tierra dominicana.

