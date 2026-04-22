Ofrecen detalles segunda edición de ‘The Wedding Event’

Santo Domingo.- Entre risas, brindis y una atmósfera sencillamente encantadora, la revista Bodas A La Moda presentó los detalles de la segunda edición de ‘The Wedding Event’, una cita que promete convertirse en el punto de encuentro más chic del universo nupcial en el país.

El encuentro, reunió a figuras clave del sector, desde diseñadores y wedding planners hasta expertos en belleza, fotógrafos y creadores de experiencias de lujo.

La jornada se realizará del 8 al 10 de mayo en el Hotel Embassy Suites Santo Domingo, arrancando con propuestas de moda a cargo de Leonardo Fifth Avenue y Ariel Encarnación, en una apertura que promete derrochar elegancia.

Durante el fin de semana, la agenda contará con desfiles, charlas, paneles y masterclasses con reconocidos nombres del sector, firmas y talentos como Génesis Ruíz, Manuel Febrillet, Joyce Design, Starlin de Holma, Mau RD y Giannina Azar mostrarán sus más recientes propuestas, pensadas para novias que buscan destacar.

La editora de la revista, Patricia Acosta, destacó que esta plataforma va más allá de exhibir tendencias: busca conectar emociones, educar y ofrecer una experiencia completa a quienes sueñan con una boda inolvidable, explicó además que el proyecto evoluciona junto a la revista, apostando por una visión más integral y sensorial del mundo nupcial.

El evento también incluirá intervenciones de especialistas que abordarán desde estilismo y decoración floral hasta relaciones de pareja y bienestar, aportando una mirada más profunda al significado del “sí, acepto”.

Con el respaldo de reconocidas marcas y un concepto que mezcla lujo, inspiración y cercanía, ‘The Wedding Event’ se perfila como uno de los encuentros más esperados de la temporada. Sin duda, una celebración donde el amor, la moda y el buen gusto se dan la mano en un escenario simplemente espectacular.