¿Por qué Giannis abofeteó a su compañero?

El EuroBasket 2025 no comienza hasta el 27 de agosto, y la selección nacional de Grecia no debuta hasta el día siguiente, pero Giannis Antetokounmpo ya tiene a Hellas volviéndose viral una semana antes por algo que sucedió en una reunión.

Los equipos están practicando y realizando exhibiciones en preparación para el torneo, y durante una de esas sesiones para Grecia, Antetokounmpo abofeteó a su compañero de equipo Giannoulis Larentzakis en la parte posterior de la cabeza en un video compartido el sábado en X.

La causa de la bofetada no se ha confirmado, lo que ha provocado especulaciones sobre la gravedad de la situación. Pero lo que está claro es que Antetokounmpo realmente le puso fuerza a este swing.

¿Por qué Giannis le dio una bofetada?

De nuevo, no ha habido ningún comentario por parte de Grecia, así que ¿quién sabe? Pero si quieres un par de posibilidades totalmente reales:

Larentzakis no estaba siendo él mismo porque se olvidó de comerse un Snickers.

Larentzakis cuestionó por qué estaba Thanasis Antetokounmpo.

Larentzakis se tiró un pedo en la reunión y olía muy mal.

¿Giannis hablaba en serio?

Por muy fuerte que pareciera la bofetada, es posible que Giannis no la estuviera dando a Larentzakis con mala intención.

De hecho, Evan Fournier, exjugador de la NBA y compañero de Larentzakis en la Euroliga, restó importancia a la situación en un tuit en el que afirmaba que le haría lo mismo a Larentzakis por no haberle hecho caso la próxima temporada. La cuenta de Eurohoops X señaló que Larentzakis y Antetokounmpo crecieron y fueron a la escuela secundaria juntos y siguen siendo amigos cercanos.

