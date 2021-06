Gilberto Santa Rosa se muestra agradecido por reconocimiento de Latin Grammy a su carrera

San Juan (EFE).- El salsero puertorriqueño, Gilberto Santa Rosa, se declaró este jueves “sumamente agradecido” por el reconocimiento a su trayectoria que le hará la Academia Latina de la Grabación con el Premio a la Excelencia Musical de los Latin Grammy.

Junto a él, también serán reconocidos el español Joaquín Sabina, el argentino Fito Páez, el brasileño Martinho da Vila, el mexicano Emmanuel, los estadounidenses Sheila E. & Pete Escovedo y la dominicana Milly Quezada.

“Sumamente agradecido de este importante reconocimiento que me hace la Academia Latina de la Grabación. El Premio a la Excelencia Musical es un gran honor que me conceden y me honra aún más el ver mi nombre al lado de esas leyendas de nuestra música hispanoamericana que tanto han brillado y continúan dando lustre”, dijo en un comunicado.

“Estoy muy emocionado con la distinción y orgulloso de la carrera que he podido desarrollar a través de estos años. ¡Muchas felicidades a mis colegas y que viva la música!”, compartió Gilberto Santa Rosa.

La institución detalló este jueves, en otro comunicado, que los galardonados recibirán sus premios en una ceremonia privada que tendrá lugar el 17 de noviembre en Las Vegas (EE.UU.), un día antes de que se celebre en la ciudad del juego la 22 edición de los Latin Grammy.

“Es un gran honor brindarle reconocimiento a este notable grupo de artistas legendarios, pero a la vez muy activos, con el Premio a la Excelencia Musical”, indicó el presidente y consejero delegado de la Academia Latina, Gabriel Abaroa Jr.

El máximo responsable de los Latin Grammy añadió que los “sobresalientes logros” de los homenajeados “han creado un legado en el mundo de la música latina que trasciende generaciones».

Esta distinción se entrega a “personas que han realizado aportes significativos a la música latina durante su carrera, pero no necesariamente en la forma de interpretaciones».

Mañana Santa Rosa prota gonizará el primer gran concierto con público y en un lugar cerrado en Puerto Rico en medio de la pandemia de la covid-19.

El concierto lleva por título “Camínalo Pal’Choli” y se llevará a cabo en el Coliseo de Puerto Rico, José M Agrelot en San Juan.