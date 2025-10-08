El Chaval de la Bachata recibe homenaje de la Policía de Nueva York por su legado musical

Nueva York.- El reconocido bachatero dominicano El Chaval de la Bachata fue homenajeado por el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) durante las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana, en reconocimiento a su destacada trayectoria artística, su impacto en la comunidad latina y su constancia en la industria musical de Estados Unidos.

Durante la ceremonia oficial, se resaltaron los más de 30 años de carrera del artista, su influencia positiva en la juventud latina y su compromiso con las raíces dominicanas a través de su música.

Al recibir el galardón, el intérprete de “El último golpe” expresó su gratitud y orgullo por representar a su país.

También te puede interesar:

Orgullo dominicano en Nueva York

“Me siento honrado de salir de un campo de República Dominicana, Juncalito, en Santiago de los Caballeros, y cumplir mis sueños en la música, dejando un legado a toda la juventud. Este reconocimiento es para mi gente, para todos los latinos que luchan y representan con orgullo sus raíces”, expresó emocionado el artista.

El Chaval se ha convertido en un símbolo de perseverancia en el género de la bachata, consolidándose como uno de los intérpretes más influyentes y con mayor permanencia en los primeros lugares de popularidad en Estados Unidos.

El Chaval de la Bachata (c) dentro de los reconocidos por la Policía de Nueva York. / Fuente externa.

Sus canciones han encabezado las principales listas radiales latinas, manteniendo viva la esencia de la bachata tradicional y conectando con nuevas generaciones.

Una carrera vigente y en ascenso

En apenas una semana, su tema “Antes y Después”, junto al artista Darlin La Melodía, ha superado los seis millones de reproducciones en YouTube, demostrando su vigencia y el respaldo del público.

Este homenaje reafirma el lugar privilegiado que ocupa El Chaval de la Bachata, no solo en el corazón de sus seguidores, sino también en el panorama cultural y musical de los Estados Unidos.

Su trayectoria sigue siendo un referente para la comunidad hispana y un ejemplo de esfuerzo, identidad y orgullo dominicano.