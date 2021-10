Gloria Estefan revela que fue abusada a los 9 años

Nueva York (AP).- Gloria Estefan reveló que, cuando tenía 9 años, fue abusada sexualmente por alguien en quien su madre confiaba.

La superestrella cubana-estadounidense habló por primera vez públicamente sobre el abuso y los efectos que éste tuvo sobre ella en un episodio del programa de Facebook Watch «Red Table Talk: The Estefans» transmitido el jueves bajo el título «Betrayed by Trusted Adults» (Traicionados por adultos de confianza).

“Él era familia, pero no familia cercana. Estaba en una posición de poder porque mi madre me había inscrito en su escuela de música y él inmediatamente comenzó a decirle lo talentosa que yo era y que necesitaba atención especial, y ella se sintió afortunada de que él estuviera enfocando ese tipo de atención en mí», dijo la cantante.

Estefan, quien nació en Cuba y se mudó a Miami con su familia cuando era pequeña, habló al comienzo del programa, antes de presentar como invitada a la primera latina que protagonizó el reality de ABC «The Bachelorette», Clare Crawley, para que hablara sobre su propia experiencia de abuso de menores a manos de un sacerdote.

The Associated Press no suele identificar a víctimas de abuso sexual a menos que éstas acepten ser nombradas o relaten sus historias públicamente.

Sentada en la mesa roja con sus coanfitrionas _ su hija Emily Estefan y su sobrina Lili Estefan _ la cantante comenzó diciendo que «el 93% de los niños abusados conocen y confían en sus abusadores, y lo sé porque yo fui una de ellas».

«Ay tía, has esperado este momento tanto tiempo», le dijo su sobrina. «Así es», respondió Estefan. Las tres se tomaron de las manos con los ojos llorosos.