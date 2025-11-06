Gobernadora de Nueva York visitará República Dominicana

NUEVA YORK.- La gobernadora de este estado, Kathy Hochul, visitará oficialmente por primera vez la República Dominicana durante tres días (del 9 al 11) del presente mes para reunirse con el presidente Luis Abinader y sectores privados.

También conectará con líderes comunitarios, representantes de los sectores agrícola, empresarial, y organizaciones comunitarias.

La gobernadora, después de concluir su participación en la tradicional «Conferencia Somos» en San Juan Puerto Rico, partirá al país caribeño para establecer alianzas turísticas y educativas, y otras iniciativas que beneficiarán tanto a la RD como a NY.

Estará acompañada de oficiales electos dominicanos en la Gran Manzana, entre ellos el congresista Adriano Espaillat, los asambleístas George Álvarez, Karine Reyes, Amanda Séptimo, Yudelka Tapia, el Comisionado de Transporte en NYC, Ydanis Rodríguez, y los diferentes concejales.

«Los dominicanos-estadounidenses han tenido un impacto significativo en todo NY, representando a más del 40% de la población inmigrante dominicana en Estados Unidos”, afirma el congresista Espaillat, el primer dominicano-estadounidense en servir en el Congreso de EE. UU. quien dirigirá el viaje a la RD.

Con casi un millón de residentes en el estado de NY, la diáspora quisqueyana representa la comunidad inmigrante más grande en la urbe y la mayor población fuera de la RD.

Esta visita no solo reconoce las contribuciones de los dominicanos neoyorquinos, sino que también destaca a Nueva York como destino para los viajeros dominicanos, fortalece el intercambio cultural y económico, y enfatiza los vuelos que conectan a las comunidades de ambas regiones.