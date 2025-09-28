Santo Domingo. – El Gobierno dominicano garantizó la cobertura de los pacientes con cáncer u otras enfermedades que requieren medicamentos de alto costo, y precisó que para el presente año el presupuesto asciende a RD$7,313,861,754, lo que permite atender a 7,400 pacientes.

En ese sentido, el director de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (DAMAC), Carlos Sánchez, informó que durante 2025 se ha destinado un presupuesto de RD$2,273,184,325.06 para el tratamiento oncológico, con el cual se benefician 1,222 pacientes activos, de los cuales 254 fueron incorporados en lo que va de año.

El funcionario aseguró que todos los pacientes activos, que ya han iniciado su tratamiento por cáncer o cualquier otra patología cubierta por la DAMAC, tienen garantizado su tratamiento de por vida, y destacó que en los almacenes de la institución existe disponibilidad de medicamentos hasta el año 2026.

También te puede interesar:

Asimismo, atribuyó a desinformación las denuncias que se han hecho en contra del Programa de Medicamentos de Alto Costo.