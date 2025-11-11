Gobierno despliega Policía y Defensa tras apagón

Santo Domingo.– La ministra Faride Raful informó que, tras el apagón que afecta al territorio nacional, el Gobierno activó un plan de seguridad encabezado por la Policía Nacional y el Ministerio de Defensa, con el fin de mantener el orden y prevenir incidentes mientras se restablece el servicio eléctrico.

Raful indicó que la Digesett ejecuta un operativo especial de tránsito para agilizar la circulación vehicular, debido a que varios semáforos dejaron de funcionar por la falla eléctrica, aunque algunos permanecen activos.

La funcionaria recordó que una interrupción total del sistema eléctrico, conocida como blackout, no se registraba desde 2015, y explicó que este miércoles las autoridades se reunirán para determinar las causas del evento que provocó la suspensión del servicio.

Quizas te interese: CNM evalúa a 21 candidatos para Suprema Corte y Tribunal Superior Electoral

“Adoptamos medidas inmediatas para evitar accidentes y mantener el orden, con apoyo de los agentes policiales, la Digesett y efectivos del Ejército desplegados en todo el país”, expresó Raful.

Asimismo, señaló que la energía comenzó a restablecerse de manera progresiva, mientras los técnicos trabajan en controlar la avería y normalizar el suministro.

Raful aseguró que los equipos del sector eléctrico y de seguridad continúan trabajando sin pausa para devolver la estabilidad y garantizar la tranquilidad de la población.