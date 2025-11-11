Santo Domingo.– El ministro de Energía y Minas, Joel Santos Echevarría, lamentó este martes el apagón nacional que dejó sin electricidad a todo el país y pidió disculpas a la ciudadanía por los trastornos generados.

El funcionario explicó que el colapso eléctrico se originó en la subestación San Pedro 1, provocando la desconexión total del sistema. Detalló que los trabajos de recuperación comenzaron de inmediato, iniciando con las plantas hidroeléctricas y continuando con las térmicas, en un proceso de restablecimiento progresivo.

Quizas te interese: Caos en la capital dominicana por apagón: miles caminan tras suspensión del Metro y el Teleférico

Según sus declaraciones, hasta el momento se han incorporado 454 megavatios al sistema, equivalentes al 15 % del consumo nacional, y se espera que la cifra aumente en el transcurso del día.

Medidas de apoyo a la población

Como parte de las acciones del Gobierno para aliviar los efectos del apagón, se dispuso que el transporte público sea gratuito por tiempo limitado, incluyendo el Metro de Santo Domingo, los Teleféricos de Sabana Perdida y Santiago, y los autobuses de la ONSA, los cuales operarán con dos horas adicionales de servicio.

Gobierno pide disculpas

Santos Echevarría adelantó además que se realizará una investigación técnica para determinar las causas específicas del fallo, aunque reiteró que el principal enfoque en este momento es restablecer el suministro eléctrico a nivel nacional.

“Estamos concentrados en devolver la estabilidad al sistema lo antes posible y en garantizar que algo así no vuelva a ocurrir”, aseguró el ministro.