Evacúan pasajeros del Metro en Centro de los Héroes por apagón

Santo Domingo.– Pasajeros del Metro de Santo Domingo fueron evacuados la tarde de este lunes en la estación Centro de los Héroes, luego de que un apagón interrumpiera de manera repentina el servicio. La falla eléctrica obligó a detener la circulación de los trenes y a desalojar tanto los vagones como los andenes por razones de seguridad.

Usuarios que se encontraban en la terminal expresaron su inconformidad, señalando que quedaron varados tras la suspensión momentánea del sistema. Algunos relataron que las alarmas de emergencia se activaron al producirse la interrupción, mientras personal del metro procedía a organizar la salida de los pasajeros y a impedir el ingreso de más personas a la estación.

El corte de energía afectó las líneas 1 y 2 del sistema ferroviario. Como medida preventiva adicional, el servicio del Teleférico de Santo Domingo también fue suspendido, lo que dejó a miles de ciudadanos en la necesidad de buscar rutas alternas para llegar a sus destinos.

El apagón que se registró este lunes afectó gran parte del país y también impactó el funcionamiento del Metro de Santo Domingo

Usuarios reportaron que varios trenes se detuvieron y que partes del sistema operaron a oscuras antes de que se activaran los sistemas de respaldo. Algunos videos muestran a personas desplazándose dentro de estaciones como Francisco Gregorio Billini, Los Tainos, Linea 2, Gregorio Luperon, Casandra Damiron sin energía momentánea.

Normalización del servicio tras breve interrupción

A pesar de los reportes iniciales de fallos, las autoridades del Metro señalaron que el servicio se restableció en su totalidad poco después de la falla técnica originada por la interrupción eléctrica, indicando que la emergencia duró aproximadamente 12 minutos

Tras el restablecimiento, el Metro opera con normalidad en todas sus líneas, con los trenes, escaleras eléctricas y sistemas internos funcionando con normalidad, según comunicó la empresa Metropolitana de Transporte.

Contexto de fallas eléctricas en el sistema