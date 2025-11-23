Santiago. – El presidente Luis Abinader, a través del Ministerio Administrativo de la Presidencia (MAPRE), dispuso la entrega de más de RD$50 millones para ejecutar y adecuar obras en el municipio Licey al Medio y la Junta Distrital Las Palomas. En un acto encabezado por el ministro administrativo Andrés Bautista García y la gobernadora Rosa Santos, se otorgaron las certificaciones oficiales que autorizan los fondos para estas intervenciones municipales.

Reconstrucción del Palacio Municipal y remozamiento del Cementerio – RD$24.6 millones

La primera certificación fue entregada al Ayuntamiento de Licey al Medio, que dirige el alcalde Domingo Almonte, con un monto de RD$24,600,000. De estos, RD$12,600,000 serán utilizados para la reconstrucción del Palacio Municipal y RD$12,000,000 para el remozamiento del Cementerio Municipal, obras que fortalecen las capacidades institucionales y los servicios comunitarios.

Funeraria Municipal y Adecuación del Play Melvin Paulino – RD$27 millones

La Junta Distrital Las Palomas, encabezada por Raysa Vásquez, recibió RD$13,000,000 para la construcción de una funeraria municipal, una demanda histórica de los residentes. Asimismo, la Fundación para el Desarrollo Integral de Licey al Medio obtuvo RD$14,000,000 para la adecuación del Play Melvin Paulino (Don Pollo), la cancha infantil y el área comunal, espacios destinados al deporte y la convivencia familiar.