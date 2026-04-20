Dos estilos musicales, dos energías, pero una misma vibra. Pavel Núñez y Héctor Aníbal tienen una complicidad que va más allá de la música, son compadres y casi vecinos. Esa conexión personal llegará al escenario en un concierto que no solo celebrará canciones, también años de historias de una amistad compartidas entre ellos.

Todo comenzó con una conversación normal como las “miles” que han tenido, y en ese momento surgió la pregunta de Núñez a Héctor “¿Qué tú haces en abril? Vamos hacer un concierto”.

La respuesta del líder de la banda Transfusión fue positiva, pues era la idea perfecta para regresar al mercado musical con la agrupación. “¡Qué mejor manera que tocando al lado de mi compadre!”.

“Nosotros queremos que más que un concierto sea una experiencia. Estamos hablando que, aunque hacemos ritmos diferentes, todos somos amigos, entre todos tenemos historias, (no solamente Pavel y yo)”, dijo destacando, que sin producción y sin necesidad de un guión, decidieron hacer el anuncio al público de este “junte”, disfrutando una parrillada en casa de Pavel.

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“Fue simple, haciendo lo que nosotros naturalmente hacemos cuando nos juntamos, que es llevar una guitarra, tocar, comer y hablar disparates” dijo entre risas Núñez quien canta a dúo con Héctor el tema Hoy me doy cuenta; para posteriormente agregar que, “esa buena onda, esa buena vibra, es lo que nosotros pretendemos también llevar esa noche al escenario”.

Informaron que la cita es este viernes 24 de abril, a las 8:00 de la noche, en Hard Rock Café Santo Domingo (boletas en Tix.do), en el que se expondrán los mundos musicales que llevan años cruzándose en la vida real: la sensibilidad íntima de Pavel Núñez y su Corredor de la 27 y la energía alternativa de Héctor Aníbal y Transfusión.

“Cultura Pop”

Pero esto no se queda ahí, lo que era solo un concierto, Pavel reveló que será “una sombrilla”, una propuesta titulada “Cultura Pop”.

“Digo sombrilla, porque empieza con Transfusión y El Corredor de la 27, que es mi grupo, pero continuará con otra dupla que no necesariamente tiene que ser nuestras caras. Pueden venir dos artistas femeninas que pertenezcan también al entorno alternativo dominicano. Es una plataforma que se crea a partir de este concierto, que pretende seguir apoyando la música alternativa dominicana y que se convierte en parte de la escena de conciertos que muchas veces nuestra generación está esperando”, manifestó el intérprete de Te di.