Victor Wembanyama mostró su potencial en la duela con un partidazo en el triunfo de los Spurs.

Victor Wembanyama anotó 35 puntos en su debut en los playoffs y los San Antonio Spurs se impusieron por 111-98 a los Portland Trail Blazers en el primer partido de su serie de primera ronda de la Conferencia Oeste el domingo por la noche.

Los 21 puntos de Wembanyama en la primera mitad establecieron un récord de la NBA como la mayor cantidad en la primera mitad de un debut en los playoffs de la NBA desde que comenzó la era de narración jugada a jugada en la liga en 1997.

Sus 35 puntos totales establecieron un récord de la franquicia de los Spurs como la mayor cantidad en un debut en los playoffs, superando los 32 de Tim Duncan en 1998. “Obviamente es diferente, pero hemos tenido un muy buen desempeño en la temporada regular”, dijo Wembanyama. “Así que no tenemos ninguna razón para actuar de manera diferente ni para hacer nada distinto”.

El segundo partido se jugará el martes por la noche en San Antonio, antes de que la serie se traslade a Portland para los partidos 3 y 4. Stephon Castle y De’Aaron Fox aportaron 17 puntos cada uno y sumaron 15 asistencias entre ambos para San Antonio. Deni Avdija anotó 30 puntos y capturó 10 rebotes para liderar a Portland, que venció a Phoenix 114-110 en el partido de clasificación del martes para obtener el séptimo puesto.

Wembanyama se dispone a realizar un donqueo sobre la vista de Toumani Camara.

Scoot Henderson , la tercera selección del draft de 2023, por detrás de Wembanyama y Brandon Miller de Charlotte , aportó 18 puntos. Los Spurs respondieron a la intensidad física de los Trail Blazers, limitándolos a 10 de 38 tiros de tres puntos y dominando los rebotes con una ventaja de 45-38.

“Los Spurs te ponen en situaciones difíciles”, dijo el entrenador de Portland, Tiago Splitter . “Contra ellos, tienes que encestar bien los triples. No lo hicimos. Tenemos que mejorar nuestro tiro”. Los Spurs y el público que llenaba el Frost Bank Center, entre los que se encontraban Duncan y su excompañero y también miembro del Salón de la Fama, David Robinson, sentados juntos en primera fila, estaban listos para el primer partido de playoffs de la franquicia desde 2019.

La sequía de seis temporadas sin llegar a la postemporada se produjo inmediatamente después de que San Antonio ganara cinco campeonatos de la NBA y participara en 22 postemporadas consecutivas, igualando el récord de la liga. Los aficionados de los Spurs vuelven a soñar a lo grande, y es gracias a su pívot francés de 2,24 metros que es finalista para los premios al Jugador Más Valioso (MVP) y al Mejor Jugador Defensivo del Año de la NBA.

Entre los momentos más destacados de Wembanyama se incluyen un regate por detrás de la espalda para evitar a Avdija en la mitad de la cancha, retroceder hasta la parte superior de la zona, girar a su alrededor y correr libre hacia el aro para realizar un mate a dos manos a mitad del primer cuarto.

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San Antonio reforzó su defensa para recuperar su ventaja de dos dígitos en el tercer cuarto, con Devin Vassell bloqueando a Donovan Clingan y Jrue Holiday mientras anotaba ocho puntos consecutivos. “De eso hemos hablado, de no rendirnos en la jugada”, dijo Vassell. “Cada posesión cuenta, ya sea la primera del primer cuarto o la última del cuarto. Hay que jugar hasta el último segundo”.