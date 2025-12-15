Santo Domingo.– El Gobierno de la República Dominicana hizo un llamado a la prudencia institucional y a resguardar la integridad de los materiales electorales del proceso hondureño, exhortando además a que las fuerzas del orden continúen cumpliendo su mandato constitucional de apoyo al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras.

La posición oficial fue expresada por el canciller Roberto Álvarez durante su intervención en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada este lunes, la cual fue solicitada por la República Dominicana para recibir informaciones sobre las elecciones generales celebradas en Honduras el pasado 30 de noviembre.

Durante su alocución, Álvarez calificó como inaceptable que el Consejo Nacional Electoral hondureño sea objeto de presiones políticas, institucionales o mediáticas dirigidas a interferir en el ejercicio de sus funciones constitucionales.

“El proceso electoral debe desarrollarse y concluir dentro de los plazos legales, con plena independencia y sin interferencias de ningún tipo. La estabilidad democrática de Honduras exige que todas las instituciones del Estado, sin excepción, acaten las reglas del juego democrático previamente establecidas y aceptadas por todos los actores”, expresó el canciller.

Consejo Permanente de la OEA

Asimismo, exhortó al Consejo Permanente de la OEA a mantenerse atento, vigilante y dispuesto a actuar, dentro del marco de sus competencias, ante cualquier desviación que comprometa la integridad del proceso electoral.

“La voluntad soberana del pueblo hondureño, expresada en las urnas, no es negociable, no admite reinterpretaciones interesadas ni puede ser sustituida por presiones de ningún tipo. Su respeto pleno es una obligación democrática, no una opción política”, subrayó Álvarez.

En la sesión participó de manera virtual el embajador Eladio Loizaga, jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA en Honduras, quien presentó un informe sobre la situación electoral en ese país.

Democracia y el Estado de derecho

El ministro de Relaciones Exteriores reiteró que la democracia y el Estado de derecho se sustentan en el debido proceso y en la evidencia, no en señalamientos mediáticos, y enfatizó que toda denuncia o inconformidad debe canalizarse por las vías institucionales correspondientes, conforme a la legislación hondureña.

Álvarez recalcó que el Consejo Nacional Electoral de Honduras es la única autoridad constitucional y legalmente facultada para administrar los comicios, resolver controversias y proclamar los resultados oficiales.

En la sesión extraordinaria, solicitada por la República Dominicana junto a otros países de la región, estuvo presente la embajadora Mayerlyn Cordero, representante permanente del país ante la OEA.