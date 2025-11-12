Santo Domingo Este.– El ministro de Deportes, Kelvin Cruz, dio inicio este miércoles a un ambicioso plan de construcción y rehabilitación de 11 techados deportivos en distintos clubes de Santo Domingo Este, con una inversión que supera los 300 millones de pesos.

La iniciativa forma parte del programa nacional de infraestructura deportiva impulsado por el presidente Luis Abinader, con el propósito de fortalecer el desarrollo del deporte comunitario en el municipio más poblado del país.

Durante una jornada que incluyó tres actos oficiales en diferentes circunscripciones, Cruz encabezó los primeros picazos que marcan el comienzo de las obras, destinadas a beneficiar a miles de jóvenes deportistas.

“Santo Domingo Este llevaba años esperando atención en materia deportiva. Hoy, gracias al apoyo del presidente Abinader, se destinarán más de 800 millones de pesos al Gran Santo Domingo, de los cuales 300 millones corresponden a este municipio. Con estos 11 techados, abrimos una nueva etapa para el deporte local”, expresó el ministro.

Zonas beneficiadas

Los trabajos comenzaron en el Club Deportivo y Cultural Los Frailes, junto con el Club Eugenio María de Hostos, en Hainamosa, ambos pertenecientes a la Circunscripción 3.

En la Circunscripción 2, se dio inicio a las obras en el Club María Trinidad Sánchez (Matrisa), de Los Tres Brazos, y el Club Lucerna.

Finalmente, la jornada concluyó en el Club Social y Cultural Italia, donde se realizaron los primeros picazos correspondientes a la Circunscripción 1, que incluye los clubes Cancino II, El Pensador (San Souci), Pueblo Nuevo (Villa Duarte), Los Coquitos, Juan Carlos Ramos (Villa Duarte) y La Francia Nueva (Mameyes).

Acompañamiento y respaldo

El ministro Cruz estuvo acompañado por el alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, quien destacó que este proyecto cumple con compromisos asumidos con la comunidad.

“Hoy demostramos que las promesas se cumplen. Gracias al trabajo conjunto con el Ministerio de Deportes y el respaldo del presidente Abinader, iniciamos la construcción de 11 nuevos techados para el beneficio de nuestros jóvenes”, señaló Astacio.

Desde su llegada al Ministerio de Deportes, Kelvin Cruz ha entregado 29 obras deportivas en distintas regiones del país.

En los actos también participaron el diputado Bolívar Valera, el presidente del PRM en SDE, Adam Peguero, el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista, así como dirigentes comunitarios y deportivos de los clubes beneficiados.