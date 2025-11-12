Santo Domingo.– La Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA) detectó 1,855 cobros indebidos en servicios de salud, lo que permitió evitar pagos por más de 56.7 millones de pesos a los usuarios durante el primer año de gestión de su director general, Elías Báez.

Además, la institución identificó más de 419 millones de pesos pertenecientes a afiliados fallecidos que permanecían en cuentas de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), recursos que corresponden a más de 10 mil familias dominicanas.

Más de un millón de asistencias en un año

Durante ese mismo período, la DIDA ofreció 1 millón 243 mil asistencias en casos de salud, pensiones y riesgos laborales, fortaleciendo su labor de defensoría ciudadana en el sistema de seguridad social.

Entre las iniciativas implementadas destacan el programa “DIDA 24 Horas Contigo”, que brinda atención permanente a través de teléfono y redes sociales, y la creación de “Diana”, una asistente virtual que optimiza los tiempos de respuesta con el uso de inteligencia artificial.

Expansión y modernización institucional

La entidad también puso en marcha la “Ruta DIDA”, llevando sus servicios a comunidades vulnerables del país, modernizó su sede central y oficinas provinciales, y fortaleció la transparencia institucional mediante la digitalización y el reforzamiento de la ciberseguridad.

Báez destacó que estos esfuerzos buscan garantizar un servicio más humano, accesible y eficiente para los afiliados del sistema.

Presencia internacional y próximos proyectos

En el ámbito internacional, la DIDA alcanzó una participación sin precedentes en foros de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), donde Báez fue elegido vicepresidente de la Comisión Jurídico Social.

Entre los proyectos futuros figuran la creación de la Escuela de la Seguridad Social, la expansión de servicios a la diáspora dominicana y nuevos programas para medir y mejorar la calidad de los servicios del sistema.