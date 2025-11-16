El exvicepresidente de la República y alto dirigente de la Fuerza del Pueblo, Rafael Alburquerque, dijo que esa organización política marchará el 30 del presente mes para protestar porque este gobierno está conduciendo al país como un barco a la deriva.

El dirigente opositor aclaró que, aunque la marcha que se llevará a cabo en esta capital tiene la finalidad de realizar una actividad de masa con motivo del cierre de los dos Congresos que han realizado tras los pasados comicios, sin embargo, esa organización política no puede ser indiferente con las cosas que están sucediendo en la República Dominicana.

Deploró que tras los aguaceros de la tormenta Melissa haya colapsado un tramo de la circunvalación de Baní, y la respuesta que el gobierno le ofreció al país fue que para la construcción de dicha obra “se usaron materiales malos”.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D`AGENDA, que cada domingo se difunde por Telesistema canal 11 y TV Quisqueya para los Estados Unidos, el jurista y profesor universitario también se cuestionó si dicha obra no contó con una adecuada supervisión.

Agregó que, igualmente, sucedió con el desplome de un tanque de agua construido por el Instituto Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, Inapa, en el municipio de Consuelo de la provincia de San Pedro Macorís, que la explicación que se ofreció fue que “falló una junta porque estaba oxidada”, lo que conduce a pensar que dicha estructura no recibía mantenimiento.

“Y el mismo caso del Metro, con el blackout que hubo, que salió de circulación pese a que dicho sistema de transporte masivo tiene una planta de 40 megavatios, como lo explicó el expresidente Leonel Fernández, y lo peor fue que el ingeniero Rafael Santos, director de la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), responsable de su manejo, admitió que dicha unidad estaba fuera de operación porque se le estaba dando mantenimiento.

Albuquerque lamentó que “es como si no hubiera rumbo, como si estuviéramos a la deriva. Esa marcha va y servirá para eso, para denunciar que este gobierno debe tener un rumbo, resolverle los problemas al país, como el caso del crecimiento de la economía, que no va a llegar ni siquiera a 2.5%”.

“En las administraciones que precedieron a este gobierno, el Producto Interno Bruto crecía, como mínimo, un cinco por ciento; hubo años en que el crecimiento alcanzó entre 7 y hasta 8%, y lamentablemente, si no hay crecimiento ni desarrollo económico, todos los problemas del pueblo se incrementan, se agudizan”, criticó.

Insistió en que la marcha que ha convocado su partido, la Fuerza del Pueblo, le va a servir para denunciar lo que está pasando, con la esperanza de que el gobierno comience a resolver los problemas que enfrenta la población, porque la organización opositora no quiere que el país se perjudique.

“Pero vamos a denunciar todo eso para ver si nos oyen y tratan de corregir el rumbo equivocado que la actual administración está llevando en estos momentos”, recalcó.

El doctor Rafael Alburquerque dijo que «todo luce indicar que en la actual gestión hay incompetencia, indolencia, ineficacia, y no han sabido lo que es gestionar un gobierno«.

“Yo recuerdo siempre las palabras del maestro Juan Bosch, que decía que ‘una cosa es administrar empresa y otra muy distinta es administrar un gobierno; hay que estar arriba de la gente, estar presente y dar seguimiento a los diversos problemas que tiene el país, y sobre todo una gran condición, tiene que dolerte el pueblo para tener un compromiso firme, de que hay que darle una respuesta a ese pueblo’”, enfatizó.

Alburquerque dice que con la eliminación de controles a los programas sociales lo han convertido en un negocio

El doctor Rafael Alburquerque, quien en su condición de vicepresidente de la República coordinó el Gabinete de Política Social que implementó los programas de asistencia social en el segundo periodo presidencial de Leonel Fernández, denunció que el actual gobierno ha desmantelado los controles que tenían dichos programas y los ha convertido en un negocio.

Alburquerque lamentó que se haya desnaturalizado totalmente esos programas, porque había tres instituciones que no eran para dar empleos, sino que tomaban en cuenta las recomendaciones que les hacían los técnicos. Había un Gabinete que dirigía los programas, pero no era quien seleccionaba los beneficiarios.

“Para eso estaba el Siuben, que es el Sistema Único de Beneficiarios, que era el que buscaba los hogares pobres y lo hacía a través de instituciones de la sociedad civil como las iglesias católicas, evangélicas y adventistas que, mediante un formulario que se les preparaba, ellos se encargaban de hacer el censo de pobreza”, recordó el dirigente opositor al ser entrevistado en el programa D´AGENDA.

Agregó que se contó con la asesoría de la Cepal y la experiencia de Brasil, y cuando las iglesias y la sociedad civil seleccionaban los nombres de las personas pobres, se lo entregaban al programa; ahí entraba la Administración de Subsidios Sociales (ADEES), que aportaba el dinero y tenía el contacto con los comercios, que era el lugar donde se podía usar la Tarjeta Solidaridad.

Subrayó que la Tarjeta Solidaridad tenía nombre, apellidos y número de cédula del beneficiario, lo que implica que no podía ser transferible a nadie, y cuando un colmadero por una razón u otra retenía una de esas tarjetas, inmediatamente quedaba fuera del programa, porque siempre se trabajaba con los colmados de los barrios pobres.

“El programa estaba garantizado, y cuando algún medio de comunicación preguntaba quiénes eran los beneficiarios, se le entregaba el listado completo para que pudieran comprobar la transparencia con que se manejaban esos programas”, indicó Alburquerque.

Alertó que ahora hay una serie de inquietudes por las cosas que están pasando y que la prensa lo ha informado: “Las tarjetas que se pierden, que de repente apareció en un supermercado una persona cambiando 40 tarjetas, porque son al portador, no tienen nombre, cédula ni nada”.

“Desaparecieron la ADEES, ahora el Siuben lo enviaron al viceministerio de economía, ya no pertenece a los programas sociales, ¿qué control hay? Ninguno, y se da el caso de que hay muchas personas que tienen la tarjeta Supérate y no la necesitan; sencillamente, eso se ha convertido en un negocio”, fustigó el exvicepresidente de la República.

Exvicepresidente califica como un robo no indexar salarios a los trabajadores como establece Código Tributario

Para el doctor Rafael Alburquerque, exministro de Trabajo y miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo, el hecho de no indexar los salarios de los trabajadores como establece el Código Tributario constituye un robo.

¿Qué significa la indexación? Que a mí me van liberando del Impuesto Sobre la Renta sobre la base de lo que se va acumulando en el costo de la vida, o sea, que a medida que sube la inflación, el salario me alcanza menos, entonces hay que indexarme, es decir, liberarme un tramo del Impuesto Sobre la Renta”, explicó el exvicepresidente de la República.

Alburquerque advirtió que “no hacerlo es robarles a los trabajadores, tan sencillo como eso, porque nosotros cuando éramos gobierno lo cumplimos, pero ellos dicen que no pueden; sin embargo, de repente aparece que el gobierno decide incluir dos millones de dominicanos en Senasa, en el Régimen Subsidiado, ¿y le preguntaron al Siuben si esas personas que iban a beneficiar eran pobres? Porque la ley lo establece claramente”.

“El Régimen Subsidiado lo paga el gobierno para los pobres, pero yo conozco no una, sino cientos de personas que tienen un sueldo, ganan bien, y tienen seguro subsidiado, porque por demagogia y clientelismo político inscribieron dos millones de personas, y metieron a Villega y a todo el que llega”, censuró.

Alburquerque retó calidad moral a este gobierno para decirle a la Fuerza del Pueblo que pretenden que se quiten los subsidios sociales, ya que en este país fueron los gobiernos de Leonel Fernández los que establecieron programas de protección social con Comer es Primero y la tarjeta Solidaridad.

“Pero sin clientelismo político, y yo lo dirigía, pero ingresaba el que el Siuben decía, no el que yo quería, ni quería el director del Gabinete Social; se les entregaba a hogares pobres exclusivamente. Entonces hay forma de liberar a los trabajadores de ese robo que se está haciendo”, insistió el reputado jurista, especialista en Derecho Laboral.

En otro orden, el exvicepresidente de la República calificó como preocupante y peligroso el tema del narcotráfico y su infiltración en la política en instancias de los poderes públicos, porque atenta contra la salud del país; no se puede permitir que permee los partidos, aunque ya ha avanzado, por todos los hechos que conoce la opinión pública, todo el escándalo que ha habido con funcionarios, diputados y autoridades municipales. Es una alerta que hay que tomar en cuenta y poner la barba en remojo.