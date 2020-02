La licitación del Plan Social de la Presidencia para la adquisición de electrodomésticos por 380 millones de pesos seguirá su curso porque el país no puede paralizarse por unas elecciones, y porque no existe ninguna ley que lo prohiba, afirmó hoy la directora de esa entidad.

Iris Guaba, hablando hoy en el Palacio Nacional, djio que el presidente de la Junta Central Electoral (JCE), doctor Julio César Castaños Guzmán, hizo la sugerencia de que se suspendiera la licitación, sin oír sus explicaciones como encargada del Plan Social de la Presidencia de la República.

El doctor Castaños Guzmán, quien ayer recibió un reclamo del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para que el Gobierno suspenda las licitaciones del organismo estatal para la compra de electrodomésticos por un valor de 380 millones de pesos hasta tanto pasara el proceso electoral, sostuvo que esas entregas podrían prestarse a confusión, por lo cual lo recomendable sería que las suspendieran sin que haya que pedírselo.

Guaba dijo que a partir de las razones que ha dado a través de los medios de comunicación el presidente de la JCE deberá de cambiar de opinión.

“Para mí no es nada suspender la licitación, el tema es que suspenderla conllevaría gastos extras para la institución y tendrían que hacer una licitación de urgencia donde no se cuenta con la base legal para hacerla”, argumentó Guaba.

Indicó que la licitación de urgencia contiene unos motivos explícitos en la ley que el Plan Social no cuenta con ello.

Sostuvo que los electrodomésticos que actualmente está licitando no van a entrar ahora, y que si no los compra ahora no sabe cuándo los recibiría y que la “temporada ciclónica está a punto de empezar”.

“Cómo le voy a responder ha tantos ciudadanos que están esperando nuestra respuesta”, dijo Guaba.

Explicó que en el mes de enero y lo que va de febrero han recibido más de 300 solicitudes de las que ya fueron evaluadas 237 de madres solteras, con cinco niños durmiendo en una misma cama, y que el Estado está para dar respuesta a ese tipo de personas.

“Primero es la gente, está establecido en la Constitución de la República y no podemos delegar la respuesta que tenemos que darle a los ciudadanos porque haya unas elecciones, porque las elecciones no son la panacea del universo”, expresó la funcionaria.

Indicó que en otros Estados el día de las elecciones es un día laborable cualquiera. “Yo acojo la sugerencia del presidente de la Junta Central Electoral, sé que es un hombre cristiano ecuánime que sus palabras están cargadas de buenas intenciones, sin embargo tengo que defender la institucionalidad”.